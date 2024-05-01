Tarla sahibi buldu... Yaşlı kadının feci ölümü! Sahipsiz köpeklerin saldırısına uğradı

Korkunç olay, İmamoğlu ilçesine bağlı Ayvalı köyünde sabah saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, 72 yaşındaki Şerife Arısan soğan başağı toplamak için tarlaya gitti. Bir süre sonra Arısan sahipsiz köpeklerin saldırısına uğradı. Köpeklerden kaçamayan yaşlı kadın, yaklaşık 20 dakika boyunca saldırıya maruz kaldı.

Tarla sahibi tarafından parçalanmış halde bulunan Şerife Arısan’ın cansız bedeni, olay yerine gelen ambulansla önce İmamoğlu Devlet Hastanesi morguna, ardından da Adana Adli Tıp Kurumu’na sevk edildi.

Olayla ilgili savcılık soruşturma başlattı. (İHA)Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır





