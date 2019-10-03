Akıncı Üssü davası

Pekince, "Asena-02" çağrı adıyla kalkış yapıldığını ve o gece iki uçağa yakıt ikmali gerçekleştirildiğini bildiğini, yedek yardımcı pilot olduğu için uçuşta hiçbir sorumluluğu ve yetkisi bulunmadığını öne sürdü.

Filo komutanı aradığı için kıyafetlerini giyip üsse geçtiğini belirten Pekince, terörle mücadele harekatı yapılacağı için hafta sonu Ankara'da bir yakınının düğününe gitmeyi de ertelediğini aktardı.

Uçuş yapılmadan önce kulenin de gereken izinleri verdiğini ve her şeyin normal seyrinde olduğunu savunan Pekince, kalkış yaptıkları 21.43 itibarıyla darbe girişimine yönelik herhangi bir mevzudan haberdar olmadığını iddia etti.

Pekince, indikten sonra filodaki televizyondan köprülerin kapatıldığını ve kalkışmaya dair haberleri görünce şok geçirdiğini ileri sürerek, olayları idrak etmeye çalıştığını savundu.

Daha sonra ifade vermek üzere Adana Emniyet Müdürlüğüne geçtiklerini, burada gözaltına alındıktan sonraki süreçte de tutuklandığını bildiren Pekince, "Benim hain 15 Temmuz darbesiyle hiçbir ilgim yoktur." diyerek, suçlamaları kabul etmedi.

Pekince, tahliyesini ve beraatini istedi.

Duruşmaya yarın devam edilmek üzere ara verildi.

