KADIN

Aklınıza bile gelmez! Az daha parmağından oluyordu

Sibel Ozdemir Sibel Ozdemir
ANNE ÇOCUK HABERLERİ  | 03.10.2018 12:15 | Son Güncelleme

Saç-iplik turnike sendromunu ne kadar biliyorsunuz? Eğer bir ebeveynseniz bu sendromun daha çok bilincinde olmanız gerekiyor. Bebeğinin ayak parmağına saç telinin dolanması nedeniyle parmağını kaybetme riskiyle karşı karşıya kalan, yaşadıkları durumu Facebook hesabında paylaşan anne Alex Upton, tüm ebeveynleri dikkatli olmaları konusunda uyarıyor.

Ane babalar dikkat!

Annesinin saçı az daha parmağından edecekti

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İngiltere'da yaşayan Alex Upton 10 haftalık bebeği Ezra'nın başına gelen olayı fotoğraflayıp sosyal medyadan paylaşınca fotoğraf bir anda viral oldu.
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Bebeğinin nedensiz ağlamalarına anlam veremeyen Alex, çok geçmeden ağlamanın saç telinden kaynaklandığını buldu.
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Dört ayak parmağında 12-14 saat boyunca sarılı kalan saç teli küçük bebeğin kan dolaşımını kesti. Biraz daha geç fark edilseydi bebek parmaklarından olacaktı.
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Anne Alex yaşadığı durumu şöyle anlatıyor: ''Ona bir şey olacak diye çok korktum. Oğlumun acı içinde ağlamalarına anlam veremiyordum. Sütünü içmiyor sadece ağlıyordu. Vücudunu kontrol ettiğimde ayak parmaklarına saç dolandığını fark ettim ve ayak parmaklarından biri şişmişti. Hemen saçları çekmeye başladım ancak inanılmaz sıkı dolanmıştı. Saçalrı çıkarttım ancak, yine de doktora götürdüm. Enfeksiyon kaptığı söylendi; anti-bakteriyel krem verdiler.
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Saçların uzun süre kalması durumunda amputasyona ihtiyaç duyabileceklerini söylediler. Dehşete kağıldım. Daha kötüsünü düşünmek bile istemiyorum. Ezra kangren olabilir, parmaklarını kaybedebilirdi. Şu andan itibaren daha dikkatli olacağım. Ve tüm anne ve babaları da dikkatli olmaya çağırıyorum.''
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Ezra'ya bundan sonraki yaşamında küçük bir iz eşlik edecek ama şimdi gayet sağlıklı.
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TURNİKE SENDROMU NEDİR?

TURNİKE SENDROMU NEDİR?
Özellikle bebeklerde görülen ve saç teline bağlı yaşanan klinik bir vakadır. Vücudun değişik bölgelerinde, uzuvların saç teli veya iplik ile dolanmasına bağlı dolaşımının bozulması sonucu fonksiyon kaybı yaşanır. Tanı erken konulmazsa ve doğru tedavi uygulanmazsa bu sendrom uzvun kaybına dahi neden olan ciddi bir durumdur. El ve ayak parmakları, bilek, penis, klitoris, boyun gibi bölgelerde yaşanabilir. Saç turnuvaları herkese olabilir, ancak bebeklerde daha sık görülür.
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Anahtar Kelimeler:
turnike sendromu Saç-iplik turnike sendromu Alex Upton

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Aklınıza bile gelmez! Az daha parmağından oluyordu

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