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Aklınıza bile gelmezdi! Regl düzensizliğinin nedeni bu olabilir!

Sibel Özdemir Sibel Özdemir 06.01.2021 12:07 | Son Güncelleme:
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Aklınıza bile gelmezdi! Regl düzensizliğinin nedeni bu olabilir!

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Nadir Cömert, kadınların regl döneminde hafif sporlar yapmasının yaşanan krampları hafifleteceğini ancak fazla egzersizin adet düzenini bozabileceğini söyledi

Medicana Sivas Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Nadir Cömert, regl döneminde kadınların neler yapmaları gerektiği konusunda açıklamalarda bulundu. Cömert, regl döneminde birçok kadının enerjisini ve spor yapma hevesini kaybettiğini belirterek, hafif sporların krampları hafifletip kadınları rahatlatacağını ifade etti. Op. Dr. Cömert, “Bir hafta boyunca sporu aksatmaktansa, düzenli sporunuzu daha ortalama bir yoğunlukta yapmayı tercih etmelisiniz. Çok fazla egzersiz de adet döneminin aksamasına veya düzeninin bozulmasına sebep olabilir. Orta yoğunlukta egzersiz krampları rahatlatabilir ve şişme hissini azaltabilir. Fiziksel aktivite ayrıca kan dolaşımını hızlandırarak adet dönemiyle ilişkili baş ağrılarını azaltır. Fiziksel aktivitenin bir diğer faydası iyi hissetmeyi sağlayan endorfin gibi hormonların salgılanmasını sağlamasıdır. Günde düzenli 30 dakika egzersiz krampların, şişmenin, ruh hali değişimlerinin ve diğer premenstrüel sendrom belirtilerinin azaltılmasına yardımcı olmaktadır” dedi.

REGL DÖNEMİNDE YOGA YAPILABİLİR

Dr. Nadir Cömert, regl döneminde yoga yapılabileceğini belirterek, “Yoga plates gibi egzersizler, stresi ve gerilimi azaltabilecek, vücutta kan ve oksijen dolaşımını artıracak, sinir sistemini sakinleştirecek nefes alma ve rahatlama tekniklerine odaklanır. Ayrıca duygulara odaklanmayı sağlayarak ihtiyaçlarınızı ve hislerinizi daha iyi ifade edebilmenize yardımcıdır. Karnı hedefleyen esneme hareketleri rahim kaslarını rahatlatır. Regl döneminde daha az tekrarla daha hafif ağırlıklar kaldırabilirsiniz. Kollar, bacaklar, sırt, karın, kalça gibi tüm büyük kas gruplarını çalıştırmayı hedefleyin. Yorgun veya güçsüz hissederseniz sık sık mola verin” şeklinde konuştu.

(İHA)

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