Akne değil maskne! Maske nedeniyle tıkanan cilt...

Korona virüsüne karşı yeni normal yaşantıda, Covid-19’dan korunmak ve çevremizdeki insanları da korumak amacıyla maske takmak mecburi hale geldi. Gün boyu maske ile kapatılan cilt ise maskeye tepki vermeye başladı.

Tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19; maske, mesafe ve temizlik terimleri etrafında hayatımıza pek çok değişim getirirken, bu değişimlerden birisi de, hayatı boyunca hiç bu kadar kapalı tutulmamış olan cildin, maskeye gösterdiği tepki olarak karşımıza çıkan bir çeşit mekanik akne olarak tanımlanabilecek maskne. Dermatoloji Uzmanı Dr. Tuğçe Özkapu, maske ile cilt arasındaki sürtünme, ısı ve nem nedeniyle gözeneklerin tıkanarak, bakterilerde artış meydana geldiğini ifade ederek, “Maskne tedavisi bildiğimiz akne tedavisinden daha farklı ve zor. Bu nedenle tedavi etmekten çok oluşumunu önlemeye yönelik çalışmalıyız” dedi.

MASKNE TEDAVİSİ NASIL OLMALI?

Maskne tedavisinin bildiğimiz akne tedavisinden daha farklı ve zor olduğunu vurgulayan Medicana International İzmir Hastanesi Dermatoloji Uzmanı Dr. Tuğçe Özkapu, “Klasik akne tedavisinde tavsiye edilen temizleyici ve kremler genellikle cildin fazla yağını alan, cildi kurutan ürünlerdir. Oysa ki maske tedavisinde cildin kuru olması istenilmez. Cilt kuruluğu masknenin oluşumunu sağlayan faktörlerden biridir” dedi.

Kozmetik sektörünün maske kullanımının yaygınlaşması ile birlikte kalıcı makyaj ürünleri üretmeye başladığını belirten Uzm. Dr. Özkapu, “Burada maskne oluşumunun engellenmesi için önemli olan mümkün olduğunca az miktarda makyaj yapmak. Gün içerisinde maske taktığımız için maskenin altında kalan bölgelere makyaj yapmamak, maske altına bariyer koruyucu yağsız jel kıvamda nemlendiriciler uygulamak daha doğru olacaktır. Tedavi sürecinde cilt tipinize uygun olarak bir hekim görüşü alınarak uygun bir tedavi planı çıkarılması en doğrusu olacaktır” şeklinde konuştu.