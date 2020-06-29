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  4. Aksaray'da feci kaza! Yaralanan anne 'Çocuklarıma ne oldu?' diyerek ağladı

Aksaray'da feci kaza! Yaralanan anne 'Çocuklarıma ne oldu?' diyerek ağladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.06.2020 01:24 | Son Güncelleme

Aksaray’da hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 2'si çocuk 7 kişi yaralandı. Kazada yaralanan anne Gülizar Ekici (29), ambulanstan inerken görevlilere, çocukları Şevval ile Mevlüt'ün durumlarını merak ederek, ''Çocuklarıma ne oldu?'' diye ağladı.

Kaza, saat 22.00 sıralarında, Ortaköy ilçesi Kırşehir yolu Çiftevi köyü kavşağında Meydana geldi. Ali Ekici (32) yönetimindeki otomobil, Hacı Mustafa Karaca (53) yönetimindeki hafif ticari araçla çarpıştı.

Kazada otomobil sürücüsü Ali Ekici, eşi Gülizar Ekici, çocukları Şevval Ekici (7) ve Mevlüt Ekici (4) ile hafif ticari araç sürücüsü Hacı Mustafa Karaca, Arife Karaca (50) ve Kadirhan Karaca (18) yaralandı. 7 yaralı, sağlık görevlilerince ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

"ÇOCUKLARIMA NE OLDU?"

Acil servis önünde ambulanstan inen anne Gülizar Ekici, yaralı çocukları Şevval ile Mevlüt'ün durumlarıyla ilgili ''Çocuklarıma ne oldu?'' diyerek ağladı. çocuklarının durumlarının iyi olduğu belirtilen anne Ekici, güçlükle ikna edildi. Tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

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