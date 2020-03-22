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Aksaray'da feci kaza: Yaralılar var

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.03.2020 01:58 | Son Güncelleme

Aksaray’da minibüs ve hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1’i bebek 2’si çocuk 4 kişi yaralandı.

Kaza, Paşacık Mahallesi Selçuk Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tali yoldan Selçuk Caddesine çıkan Mehmet Akif E. (33) idaresindeki minibüs, cadde üzerinden askerlik şubesi istikametine seyreden Ali O. (27) yönetimindeki hafif ticari araç ile çarpıştı.

Otomobillerin hurdaya döndüğü kazada çarpışmanın etkisiyle hafif ticari araç aydınlatma direğine çarparak durabildi. Kazada minibüste bulunan Dilan E. (29), Osman Bahadır E. (8) Mehmet Akif E. (6) ve 5 aylık Hiranur E. yaralandı. Kazayı fark eden diğer sürücüler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

Çağrı merkezi tarafından olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri yolda güvenlik önlemi alarak inceleme başlatırken, 112 Acil Yardım ekipleri de yaralıları ambulanslarla Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırdı. Burada tedavi altına alınan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenilirken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. 8İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Aksaray trafik kazası

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