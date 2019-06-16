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Aksaray’da tüfekli kavga: 1 ölü, 3 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 16.06.2019 09:02 | Son Güncelleme

Aksaray’da 2 grup arasında çıkan tüfekli kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı.Olay, dün akşam saat 21.00 sıralarında Aksaray’ın Güzelyurt ilçesinde yaşandı.

Aksaray’da 2 grup arasında çıkan tüfekli kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı.
Olay, dün akşam saat 21.00 sıralarında Aksaray’ın Güzelyurt ilçesinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Ramazan Y. (41) ile Kerim Y. (43), aralarındaki bir husumetten dolayı Mehmet Bezgen (51) ve Mehmet B. (26) ile tartışmaya başladı. Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi üzerine 4 kişi birbirine girerken, kavgaya sonradan dahil olan İsa Y. tüfek ile Mehmet Bezgen ve Mehmet B.’ye ateş etti. Mehmet Bezgen tüfekten çıkan saçma ile ağır yaralanırken, Mehmet B. İse vücudunun çeşitli yerlerine isabet eden saçma ile hafif yaralandı. Tüfekle yaralanan ve darp sonucu yaralanan 4 yaralı ilk olarak Güzelyurt İlçe Devlet Hastanesine kaldırılırken ağır yaralanan eski MHP İlçe Başkanı ve mevcut MHP Meclis Üyesi Mehmet Bezgen yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Diğer yaralılar ise Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilirken burada tedavi altına alınan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Tüfekle ateş ettiği iddia edilen İsa Y. gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Aksaray’da tüfekli kavga: 1 ölü, 3 yaralı

Aksaray’da tüfekli kavga: 1 ölü, 3 yaralı

Aksaray’da tüfekli kavga: 1 ölü, 3 yaralı

Aksaray’da tüfekli kavga: 1 ölü, 3 yaralı

Aksaray’da tüfekli kavga: 1 ölü, 3 yaralı

Aksaray’da tüfekli kavga: 1 ölü, 3 yaralı

Aksaray’da tüfekli kavga: 1 ölü, 3 yaralı

Aksaray’da tüfekli kavga: 1 ölü, 3 yaralı

Aksaray’da tüfekli kavga: 1 ölü, 3 yaralı

Aksaray’da tüfekli kavga: 1 ölü, 3 yaralı

Aksaray’da tüfekli kavga: 1 ölü, 3 yaralı

Aksaray’da tüfekli kavga: 1 ölü, 3 yaralı

Aksaray’da tüfekli kavga: 1 ölü, 3 yaralı
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