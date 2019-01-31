Akşener: Ekonominin bu hale geldiği Türkiye'de bu seçim önemli (2)

ERTUĞRUL GAZİ TÜRBESİ'NE ZİYARET
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Bilecik'in Pazaryeri ilçesindeki ziyaretlerinin ardından Söğüt ilçesine geçti. İYİ Parti lideri Akşener, burada ilk olarak Ertuğrul Gazi Türbesi'ni ziyaret etti. Ertuğrul Gazi Türbesi önünde 'alp kıyafeti' giyen askerlerin saygı nöbeti değişimini izleyen Akşener, askerlerle hatıra fotoğrafı çektirdikten sonra türbeye girip, dua etti.
FOTOĞRAFLI
İhanetin ses kaydı ortaya çıktı... Savunmaları çöktü!
Çanakkale'de bu sabah! Gören hayran kaldı
Anoreksiya hastası çikolatayla hayata döndü! İşte son hali
İngiltere 17 yaşındaki Nedim'i konuşuyor
Meclis Başkanı seçimi için sürpriz isimler!
CHP'de istifa depremi! Tüm yönetim bıraktı
3 yaşındaki bebek 55 kilo! Kilo almasını ilaç bile durduramıyor
Okuyucu Yorumları 0 yorum