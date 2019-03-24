Akşener ve Uysal'dan Mersin'de ortak miting

Mersin'in göç alan bir şehir olduğunu ve 25-30 yıl önce çok sayıda kişinin buraya gelip yerleştiğini anımsatan Akşener, "Buraya aş, iş, ekmek kazanmak için geldiler. Ama bu gelen kardeşlerimin çocukları işsiz. İnşaatta çalışanlar, sahillerde, otellerde çalışanlar işsiz ve esnaf siftah yapamadan dükkan kapatıyor. Çiftçi 6- 6,5 liradan mazot kullanıyor. Mazottaki vergiyi kaldırın diyoruz. Çünkü üretmeyen, ürettiği ürünü satamayan bir çiftçi Türkiye açısından yaradır. Ama bunların bu işi bilerek yaptığını da biliyoruz." diye konuştu.

Yılmaz'ın Demokrat Parti ve İYİ Parti'nin ortak adayı olduğunu vurgulayan Akşener, ilçe belediyeleri dahil tüm belediye başkanlıklarını kazanacaklarına inandıklarını aktardı.

Mersin'deki belediyecilik örneğini Türkiye geneline yayacaklarını kaydeden Akşener, şöyle konuştu:

"Türkiye sanayide, tarımda üretecek. Çiftçi zengin olacak. İşsiz gencimiz iş bulacak. Tencere kaynatamayan anneler tencerelerinde et pişirebilir olacak. Üreten belediyecilik, katma değer üreten belediyeciliği Mersin'den Türkiye geneline yayacağız. Bütün bunların neticesinde 31 Mart'ta o kulağı çekeceksiniz. Kulağı çekince ne olacak? Başlayacak dertlerinizi dinlemeye. Söyledik söyledik asgari ücret 2 bin 20 liraya çıktı. O kulak çekildikten sonra sizin ne hissettiğinizi ne istediğinizi, esnaf kardeşimizin siftah yapamadığını gerçekten öğrenecek."

Akşener, 1 Nisan'da çok daha başka bir Türkiye'de uyanacaklarını da sözlerine ekledi.

- "Sandığa sahip çıkacağız"

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal da demokrasiye sahip çıkacaklarını belirtti.

Ellerinde demokrasinin son bir değerinin kaldığını belirten Uysal, şöyle konuştu:

"Sandığa sahip çıkacağız. Sandığın önce içini dolduracağız, sonra sahip çıkacağız. Sadece Mersin'in değil Türk demokrasisinin yükünü almak için mücadele veriyoruz. Bundan 3 hafta önce geldik, o günden bugüne başta değerli başkanımız Burhanettin Kocamaz, hakikaten siyaset tarihimize geçecek bir fedakarlığı, adanmışlığı, kendinden geçmişliği yaptı. Kendisiyle beraber Ayfer Yılmaz da burada bir sorumluluk alarak bu bayrağı taşıyor."

Uysal, 31 Mart'ta seçimleri kazanacaklarına inandıklarını sözlerine ekledi.

Konuşmaların ardından Akşener ve Uysal, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, Demokrat Parti Mersin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ayfer Yılmaz ve ilçe belediye başkan adaylarıyla fotoğraf çektirdi.

