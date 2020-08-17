Aksesuarlarla yeni bir tarz oluşturmak mümkün! Bu detaylara dikkat ederek...

Giymiş olduğunuz kıyafetler kadar takmayı seçtiğiniz aksesuarlar da oluşturduğunuz tarzda büyük bir rol oynuyor. İlk başta kulağa inanması zor gibi gelse de hemen hemen her aksesuarın birden fazla kullanım şekli olabiliyor. Dolayısıyla da bu kullanım şekilleri kendi içlerinde çeşitli tarzlara ayrılıyor. Biraz daha ayrıntıya girmek gerekirse, sportif ya da "street style" kıyafetler giymeyi tercih eden insanların aksesuar kullanım biçimleri, bohem ya da vintage giysiler giymekten hoşlananların aksesuar kullanım şekillerinden farklı olabiliyor. Bunun esas sebebi ise tarzlarındaki farklılık oluyor. Peki sizin kıyafetlerinizle takım yaptığınız aksesuarlar tarzınızı yansıtıyor mu? Gelin, bu sorunun cevabını birlikte bulalım... 1. STREET STYLE GİYSİLER İÇİN AKSESUARLAR Street style adıyla da bilinen sportif giyim tarzı, daha çok sokakta gezerken veya arkadaşlarınızla kahve içmeye giderken tercih edebileceğiniz bir giyim türüdür. Çok salaş olmamakla birlikte, kullanıcının rahatından ödün vermez. Bu kıyafetler için uygun aksesuar kullanımında midi boy kolyeler, metal bileklikler ve de halka küpelerden yararlanmak uygun olacaktır. Hatta dilerseniz bir kolye zincirini bileğinize dolayarak tam da sokak tarzını yansıtan bir bileklik elde edebilirsiniz.

2. VİNTAGE GİYSİLER İÇİN AKSESUARLAR Vintage giyim tarzının geçmişten günümüze gelen bir esinti olduğunu söyleyebiliriz. Vintage aksesuar kullanımı da dolayısıyla eskilerden kalma aksesuarlara dayanıyor. Ancak burada dikkat edilmesi gereken, giyilen kıyafetin hangi on yıla ait olduğu. Örneğin altmışlardan kalma bir kıyafet için inci kolyeler kullanabilecekken, 80'li yıllar için gümüş aksesuarlar tercih edilmesi gerekiyor. 3. BOHEM GİYSİLER İÇİN AKSESUARLAR Bohem giyim tarzı, hippiler tarafından da tercih edilen rahat ve salaş bir giyim tarzıdır. Bu yüzden beraberinde kullanılan aksesuarların da vücudu çok sıkmaması gerekir. Örneğin bol ve uzun bir kolyenin yanına yuvarlak bir gözlük ve birkaç deri bileklik kullanarak bu tarzı elde edebilirsiniz. 4. ARTSY GİYSİLER İÇİN AKSESUARLAR Artsy yani sanatsal giyim, tamamen yaratıcılığınızı serbest bırakmakla alakalıdır. Dolayısıyla, aksesuar kullanımınızın da ruhunuzun yaratıcılığını yansıtması gerekir. İster çeşitli uzunlukta kolyeleri bir arada kullanın, isterseniz de her parmağınıza bir yüzük takın. Yeter ki ruhunuzdaki yaratıcılığı özgür bırakın ve kendiniz olun.