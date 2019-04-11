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Aktaş: “İmar meselesi alfabenin A’sı gibidir”

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.04.2019 11:45 | Son Güncelleme

İmar sıkıntısı yaşayan Mehmet Akif Mahallesi’nde vatandaşlarla bir araya gelen Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, “İmar konusu alfabenin A’sı gibidir.

Aktaş: “İmar meselesi alfabenin A’sı gibidir”

İmar sıkıntısı yaşayan Mehmet Akif Mahallesi’nde vatandaşlarla bir araya gelen Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, “İmar konusu alfabenin A’sı gibidir. Eğer bu meseleyi çözersek her şey hallolur” dedi.
Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, rağmen her fırsatta vatandaşlarla bir araya gelmeye devam ediyor. Bursa Milletvekili Mustafa Esgin ve AK Parti Osmangazi İlçe Başkanı Ufuk Cömez ile birlikte Mehmet Akif Mahallesi’ni ziyaret eden Başkan Aktaş, bölgedeki imar meselesinin çözümü için çalışmalara başladıklarını söyledi. İmar meselesi çözülmeden diğer sorunların çözülemeyeceğini ifade eden Başkan Aktaş, “Mehmet Akif’in en önemli meselesi imardır. Bu konunun çözülmesi lazım. Bu meseleyi Cumhurbaşkanımıza, Çevre ve Şehircilik Bakanımıza açtık. Bursa’da imar problemi olan 30-35 civarında mahallemiz var. Mehmet Akif Mahallesi de bu mahallelerden bir tanesi. Teşebbüsleri başlattık. İmar konusu, alfabenin A’sı gibidir. Rakamların 1’i gibidir. Eğer imar meselesini çözerseniz her şey hallolur” dedi.
“Değişimi birlikte göreceğiz”
Mehmet Akif Mahallesi’ne yönelik yapılacak çalışmalar hakkında vatandaşları bilgilendiren Başkan Aktaş, “Mahalle giriş çıkış yolları düzenlenecek. Çevre yolunda dönel kavşaklar olacak. Yeni adliye binasından tutun, Acemler’e kadar dönüş güzergâhlarımız olacak. Aynı zamanda şerit genişletmeler olacak. Kısa vadede mahalle girişinde çalışmalar yapmamız gerekiyor. Alt geçit ayağının değiştirilmesi gerekiyor. Çalışmalar yapıldıkça birkaç yıl içinde buradaki değişim ve dönüşümü hep birlikte göreceğiz” dedi.
Asıl olan hizmet
Konuşmasında makamların gelip geçici olduğunun da altını çizen Başkan Aktaş, “Asıl olan şehrimize ne kadar değer katıyoruz, ne kadar ayrıcalık sağlayabiliyoruz. Bunun için uğraşıyoruz. Bu gemiyi bu limana sağ salim yanaştırmak bizim en büyük duamızdır. Önemli olan bizim buraya hizmetlerimizin gelmesi. Sizin yarınınız bugünlerden daha güzel oluyorsa biz demek ki doğru yoldayız diyeceğiz” ifadelerini kullandı.
Bursa Milletvekili Mustafa Esgin ise Mehmet Akif Mahallesi’nin imar meselesi ile alâkalı çalışmaları Ankara’ya taşıdıklarını ve bunun çözümü için başkentte konunun takipçisi olacağını dile getirdi.
Ziyaret esnasında küçük bir mola veren Başkan Aktaş, gençlerle bilardo maçı yaptı. Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Büyükorhan Aktaş Köyü Derneği binasının yapımı için de malzeme desteği sözü verdi.

Aktaş: “İmar meselesi alfabenin A’sı gibidir”

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