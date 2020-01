Akteknik, preimum araçlara kalıp üretiyor

Cansel ORUÇ/İSTANBUL, (Kurumsal Haber), (DHA)- KÜÇÜKOĞLU Holding iştiraklerinden Akteknik, sektörde güçlü adımlar atıyor. Kalıp sektöründeki deneyimlerini teknoloji ile bütünleştirerek, müşterilerinin talepleri doğrultusunda kaliteli ürünler imal eden firma, iç pazardaki yerini sağlamlaştırıp, dünya pazarında iddialı hale geldi. Firma, Premium araçlar için de kalıp üretmeye başladı.

Küçükoğlu Yönetim Kurulu Başkanı Oğuzhan Küçükoğlu yaptığı açıklamada, her adımlarını, uzman bir kadro tarafından hazırlayıp tüm paydaşlarına sundukları 2025 Stratejik Planı’na uygun attıklarını söyledi. Küresel ekonominin büyük oyuncularının, kalıpçılık sektöründe çok ileri aşamada olduklarını da belirten Oğuzhan Küçükoğlu, “Dünya liginde olmak istiyorsak, kalıpçılık sektörünü güçlü ve rekabetçi bir yapıya kavuşmamız şart” dedi.

Küçükoğlu, Endüstri 4.0 stratejisine entegre çalışmalar yaparak, üretim sürecini ve maliyetleri azaltarak kalıp sektöründe kaliteyi artırmayı hedeflediklerini ifade etti.

'TRANSFER KALIPTA İDDİALIYIZ'

Otomotiv gövde parçaları, güçlendirme braketleri, motor bağlantı braketleri, kapı/kaput kilit sistemi parçaları, kaput/bagaj menteşe bileşenleri, torpido traversi sac parçaları üretiminde kullanılan kalıplarında uzmanlaştıklarını belirten Oğuzhan Küçükoğlu, döküm gövdeli (transfer, tandem, progressive) kalıpların imalatını yaptıklarını da vurguladı.

Türkiye’de birkaç yıldır uygulanmaya başlayan Transfer Kalıp imalatı alanında başarılı projeler yaptıklarını da söyleyen Oğuzhan Küçükoğlu, yeni teknoloji ve daha büyük hacimli kalıp imalatına ağırlık verdiklerini kaydetti. Küçükoğlu, “Makine-teçhizat yatırımlarımız, kalite iyileştirme-deneme-devreye alma süreçlerinin iyileştirilmesine ağırlık verdik. Endüstri 4.0 stratejisine uyumlu çalışmalarımız kapsamında, üretim süreci ve maliyetleri azaltmaya yönelik üretim takip sistemini kurduk. Bir Ar-Ge projesi kapsamında 3D tasarım yazılımı ile çalışarak, kalıp imalat standartlarına uyumlu kalıp tasarımı alt yapısını oluşturuyoruz. Bu sayede, tasarım verimliliğimizi arttırıp, olası tasarım hatalarını minimize etmeyi hedefliyoruz” dedi.

'KALİFİYE İŞ GÜCÜNE YATIRIM YAPIYORUZ'

Oğuzhan Küçükoğlu, Akteknik’in, Küçükoğlu Holding’in 2025 stratejik planı çerçevesinde 5 yıl içinde 35 milyon Euro ciro yapmayı ve Türkiye’nin ilk 5 kalıp firmasından biri olmayı hedeflediğini de söyledi. Küçükoğlu, bu hedefe ulaşmak için sadece makine ve bina yatırımı yapmakla yetinmeyip, mühendis ve teknik personel sayılarını arttırdıklarını, ilk denemede talep edilen kalitede parça elde edebilmek için Autoform yazılımı ile analizler yaptıklarını, final parça ve kalıp işleme-yüzey kontrollerini için Atos5 kullandıklarını ifade etti.

Firmalarının kurulduğu günden bugüne, her yıl ortalama yüzde 50 büyüdüğünü söyleyen Oğuzhan Küçükoğlu, 2 yıl önce taşındıkları Bursa OSB’deki yeni tesiste, makine ve teçhizat yatırımlarına devam ettiklerini belirtti. Küçükoğlu, “Sektörde çok önemli bir yer tutan, ‘Büyük Ebatta Alıştırma Deneme Presi’ni makine parkurumuza ekledik. Bu sayede ürün kalitemizi daha da yükseltip, kapasitemizi arttırdık” dedi. Oğuzhan Küçükoğlu, holding şirketlerinden Toksan bünyesindeki Ar-Ge Merkezi ile ortak çalışmalar yaptıklarına, kalıp tasarımlarını Ar-Ge Merkezi ile ortaklaşa geliştirdiklerini ve özgün tasarımları ile firmalarını sürekli geliştirdiklerini söyledi.

Oğuzhan Küçükoğlu, ürettikleri kalıpların Türkiye’de Toyota, Honda, Renault, Fiat, Ford kamyon; yurtdışında Volkswagen, Audi, Seat, Mercedes, BMW, Nissan ve Bentley araçlarında kullanıldığını söyledi. Küçükoğlu, “Holdingimiz bünyesinde geçen yılın sonunda Slovenya’da kurulan Ak Automotive firmasının başlattığı proje kapsamında, yine premium araç grubunda yer alan Aston Martin’in pedal kalıpları üretmeye ve mühendislik hizmetlerini vermeye başladık” dedi.

SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇEVRECİ BÜYÜME HEDEFİMİZ VAR

Oğuzhan Küçükoğlu uzman bir kadro ile hazırlayıp tüm paydaşlarına dağıttıkları Küçükoğlu Holding 2025 Stratejik Planı çerçevesinde bünyelerindeki bütün şirketlerde değişim ve dönüşümü destekleyerek önemli projeleri hayata geçirdiklerini söyledi. Her yıl ‘Sürdürülebilirlik Raporu’ hazırlayıp tüm paydaşlarına sunduklarını vurgulayan Oğuzhan Küçükoğlu, kuruldukları ilk günden beri, tüm personellerinin güvenli bir ortamda çalışmasına özen gösterdiklerine vurgu yaptı. Küçükoğlu, “Holdingimizin 2025 Stratejik Planı doğrultusunda tüm şirketlerimizde sürdürülebilir, güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı yaratmak için çalışıyoruz. Çalışanlarımızın farkındalığını güçlendirerek sürekli iyileştirme politikası benimsiyoruz” dedi.

OTOMOTİV SEKTÖRÜNÜN TÜM ALANLARINDA VARIZ

Oğuzhan Küçükoğlu, otomotiv sektörünün tüm alanlarında faaliyet gösterdiklerini vurgulayıp şunları da söyledi:

“İstanbul Avcılar’da açtığımız Çevreci Yeşil Bina özelliğine sahip 11 bin 500 metrekarelik Toyota Plaza Aktoy ile sektörde yeni bir açılım daha gerçekleştirdik. Yine geçen yılın son günlerinde Slovenya’nın Koper şehrindeki Cimos Kinamatics şirketini satın alarak Ak Automotive adı ile bu ülkede üretime başladık. Hedefimiz; sanayi, perakende, sigorta, yapı ve bilişim sektörlerinde 2,5 milyar TL ciro elde ederek küresel çapta üreten bir holding olmaktır. Bu hedefe doğru güçlü adımlar atarak ilerliyoruz. Holdingimiz, otomotiv sektörünün her alanında büyümeye devam edecek. Büyürken, insana ve doğaya olan duyarlılığımızı da ortaya koyuyoruz. Ülkemiz için üretmeye devam edeceğiz.”

FOTOĞRAFLI