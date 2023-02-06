Akupunktur ile sigara bırakılır mı? Akupunktur ile sigara bırakma tedavisi nasıl yapılır?

Her türlü sağlık uygulamasında olduğu gibi akupunktur için de olumsuz etkilerin görülme olasılığı bulunur. Kişilerin bünyelerine göre değişiklik gösterebilen etkiler için özellikle anne adayları, kronik rahatsızlığı bulunan kişiler ve alerjik durumu olanlar başta gelmek üzere dikkatli olunmalıdır. Ülkemizde Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı onaylı merkezlerde yapılabilen bu uygulama, bu alanda uzman ve resmi onayı bulunan kişiler tarafından gerçekleştirilmelidir. Aksi takdirde ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir. Yüzlerce yıldır kullanılan akupunktur uygulaması, alanında uzman bir doktorun yönlendirmesi ile bel ağrıları, boyun ağrıları, sırt ağrıları ve migren gibi sıkıntılar için kullanılmaktadır. Kilo vermek için de bir diyet ile desteklenerek uygulanır. Bazı kişiler sigara bırakmak için de bu yönteme başvurur.

Akupunktur ile sigara bırakmak mümkün müdür?

İnsan sağlığı için çok zararlı olduğu bilinen sigarayı bırakmak oldukça zordur. Sigara bağımlılığından kurtulabilmek için geliştirilen farklı yöntemler bulunur. Bu yöntemlerden biri de akupunktur uygulamasıdır. Akupunktur sigara bırakma için kullanılabilen yöntemler arasında yer alır. Doktor tavsiyesi üzerine, kişi için herhangi bir sakıncası görülmediği takdirde başvurulabilen bir yöntemdir.

Dünya çapında ve yüzyıllardır geleneksel olarak kabul edilen akupunktur ile sigara bırakma yöntemi kişinin sigara yüzünden vücudunda oluşan olumsuz etkilerden kurtulması hedeflenir. Sigara ile vücuda giren nikotinin beyindeki endorfin salgılayan reseptörleri bir diğer adı ile sinir uçlarının durmasına sebep olduğu bilinir. Bir süre sigara içilmediğinde uygulanan akupunktur tedavisinin yedi on gün arasında sonuç verdiği kabul edilmiştir.

Akupunktur ile sigara bırakma nasıl yapılır?

Sigara bırakabilmek için kişilerin öncelikle kararlı olması gerekmektedir. Doktor oyanına istinaden akupunktur yöntemine başvurulacaksa uzman kişinin tüm yönlendirmelerine birebir uyulmalıdır. Akupunktur ile sigara bırakma tedavisi yaklaşık on ve on iki saatlik bir süre içinde sigara içmeyen kişiye yapılabilir. Genel olarak iki seansın yeterli olduğu kabul edilir. Ancak bu durum kişinin sigara alışkanlığının yoğunluğuna göre değişkenlik gösterebilir. Akupunktur ile sigara bırakma yöntemi şu adımlar ile uygulanmaktadır: