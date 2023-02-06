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Kozmetik akupunktur nedir, nasıl yapılır? Kozmetik akupunkturun faydaları nelerdir, cildi gençleştirir mi?

04.02.2023 22:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çin’in geleneksel alternatif tıp yöntemlerinden biri olan akupunktur uygulaması günümüzde Türkiye’de de bazı doktorlar tarafından önerilen ve uygulanan bir tedavi yöntemidir. Vücudun farklı bölgelerindeki ağrılar için başvurulan bu yöntem kilo vermek için de kullanılabilir. Kozmetik akupunktur adı altında uygulanan işlem de özellikle kadınlar tarafından sıkça tercih edilen ve kullanılan bir yöntemdir. Peki, kozmetik akupunktur cildi gençleştirir mi?

Kozmetik akupunktur nedir, nasıl yapılır? Kozmetik akupunkturun faydaları nelerdir, cildi gençleştirir mi?

Sıklıkla vücudun çeşitli bölgelerindeki ağrılar için başvurulan akupunktur yöntemi doktor önerisi ile kullanılması gereken alternatif tıp yöntemlerinden biridir. Kilo vermek amacı ile bir diyetisyen kontrolünde, verilen diyet listesine ve yapılan spora destekleyici olarak uygulandığı da olur. Akupunktur ayrıca kozmetik akupunktur adı ile de uygulanan bir yöntemdir. Farklı estetik uygulamalara alternatif olarak tercih edilir. Alanında uzman bir doktorun önerisi ya da yönlendirmesi ile yüze uygulanarak ciltte bazı olumlu gelişmelere sebep olabilir. Her yöntem için geçerli olan yan etki olasılığı akupunktur yöntemi için de geçerli olabilir. Bu sebeple doktor onayı olmadan herhangi bir işlem yaptırılmamalıdır. Özellikle alerjik reaksiyona sahip ciltleri olanlar, anne adayları, kronik hastalıkları bulunan kişiler daha dikkatli olmalıdır.

Kozmetik akupunktur nedir?

Akupunktur yöntemlerinden biri olan kozmetik akupunktur sık olarak cildi yenileme amacı ile kullanılır. Doktor önerisine istinaden yapılan bu uygulama mikro yara iyileştirme, cildi sıkılaştırma ve yumuşatma gibi özelliklere sahiptir. Kozmetik akupunktur cildin daha sağlıklı olmasını, daha genç ve sağlıklı görünmesini sağlar. Yüz estetiği ve anti-agining tedavisi olarak da bilinir. Kozmetik akupunkturun amacı temel olarak cildin kendisini onarmasını sağlamak, elastin ve kolajen salgısını artırarak cildin güçlenmesini sağlamaktır. Aynı zamanda ciltteki çizgilerin giderilebilmesi ve derin çizgilerin de hafiflemesini sağlamaktır.

Kozmetik akupunktur Mei Zen olarak da bilinir. Yıllardır uygulanan kozmetik akupunkturda yöntem vücut akupunkturudur. Amerika'da klinik gözlemlerle kendisini kanıtlayan kozmetik akupunkturun sonuç alma oranı %90 civarıdır. Kozmetik akupunktur uygulaması "Mei Zen Yüz ve Boyun Estetiği Akupunktur Protokolü" çerçevesinde uygulanır.

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Kozmetik akupunktur nasıl yapılır?

Yüz için gerekli görülen müdahalelerde kullanılabilen kozmetik akupunktur yüze uygulanan akupunktur iğneleri ile yapılır. Kullanılan iğnelerin ciltteki elastin ve kollajen üretimini uyardığı bilinir. Akupunktur yüz iğnesi kullanılarak yapılan işlemlerde cildin gençleşmesi hedef alınır. İğne uygulanan kısımlardaki hafif kırışıklıkların giderilmesi amaçlanır. Doktor kontrolünde ve bu alanda uzman kişiler tarafından yapılması gereken bu uygulama farklı cilt sorunları için başvurulan bir uygulamadır.

Kozmetik akupunktur uygulanan kişiye tedavi sürecinden önce hafif yemesi ve çay ile kahve gibi içeceklerden uzak durması önerilir. Tedaviye başlamadan önce bir bardak su verilerek yavaş yavaş içmesi tembihlenir. Kırışıklıklar için uygulama yapılacaksa ilgili bölgelere krem uygulandıktan sonra işlem başlatılır. Kozmetik akupunktur tedavisi 5 hafta boyunca haftada 2 kez olacak şekilde uygulanır. 4 hafta bittikten sonra 2 ayda 1 kez olacak şekilde uygulanmaya devam eder. Sonucun devamlı olabilmesi için en az 4-6 ayda ve haftada 2 kez olacak şekilde uygulanmalıdır. Temelde 12 seans süren kozmetik akupnkturda seanslar aksatılmamalıdır. Sonucun iyi olabilmesi için sigara içilmemesi, yeterli su tüketikmesi, cildin nemlendirilmesi, güneş koruyucu kullanılması gerekir.

Akupunktur ile sivilce tedavisi yapılabilir. Akupunktur ile sivilce tedavisi için aknelerin olduğu bölgelere akupunktur iğneleri takılır. Akupunktur ile sivilce tedavisi sayesinde hem sivilcelerin iyileşmesi hem de lezyonun daha hızlı iyileşmesi amaçlanır.

Kozmetik akupunktur faydaları nelerdir?

Yüzdeki akupunktur noktaları üzerine uygulanarak yapılan kozmetik akupunktur farklı amaçlar ile gerçekleştirilebilir. Kozmetik akupunkturun faydalı olduğu bilinen bazı durumlar ve uygulamanın bilinen faydaları şu şekildedir:

  • Akupunktur ile sivilce tedavisi yapılarak lezyonun hızlı şekilde iyileşmesi amaçlanır.
  • İnce çizgilerde belirgin oranda azalma sağlanır.
  • Çenenin altındaki sarkmalarda kullanılan bir yöntemdir.
  • Porlarda sıkılaşma ve daralma sağlar.
  • Ciltte nem artışı amaçlanır.

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