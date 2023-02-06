Akupunktur hangi hastalıkları tedavi eder? Akupunkturla hastalık tedavisi nasıl yapılır?

Yüzlerce yıldır kullanılan akupunktur yöntemi bazı ağrıların tedavisinde, kilo vermek istenilen durumlarda ya da kozmetik akupunktur adı ile yaşlanmayı geciktirme işlemleri için kullanılan bir uygulamadır. Doktor önerisi ya da yönlendirmesine istinaden başvurulması gereken bir yöntemdir. Birçok hastalığa iyi geldiği kabul edilse de her türlü işlemde olduğu gibi bu işlem için de bazı olumsuz etkilerin olma olasılığı bulunmaktadır. Anne adayları, kronik hastalıklara sahip kişiler, alerjik bünyeleri olanlar başta gelmek üzere dikkatli olunmalıdır. Bu uygulama doktora danışmadan işlem yaptırılmamalıdır.
Yapılan araştırmalar doğrultusunda akupunktur tedavisinde kullanılan özel tasarım iğnelerin etkisi uygulama yapılan kişinin beyninde bulunan pozitif ruh hâlini arttırmakta ve ağrılara karşı olan eşiği arttırmaktadır. Ağrı şikâyetleri ile gelen kişilerin tedaviden sonra ağrıları daha az hissettiği ve zamanla hissetmediği kabul edilmiştir. Uygulama ile kişideki seratonin ve endorfin hormonlarını arttırarak acı eşiğinin arttırılması hedeflenir. Akupunktur faydaları uygulama yapılan kişide farklı şikâyetlere göre değişkenlik gösteren uygulamalar doğrultusunda kısa süre içinde belirgin sonuçlar vermeye başlar.
Akupunktur kilo verme amacı ile kullanılması ya da kozmetik akupunktur uygulaması dışında bazı hastalıklara iyi gelmesi ile bilinir. Doktor tarafından önerildiği takdirde bazı hastalıkların tedavi süreçlerinde başvurulan bir yöntemdir. "Akupunktur hangi hastalıkları tedavi eder?" sorusunun cevabını şu şekilde verebiliriz:
Uzman bir doktora danışarak doktorun yönlendirmesine göre uygulanması gereken akupunktur yöntemi ayrıca kilo vermek için de tercih edilen yöntemler arasında yer alır. Diyetisyenin verdiği diyet listesine ve spor programına uyulmasına ek olarak işlem yaptırılabilir.
Birçok rahatsızlık için doktorlar tarafından önerilen ve uygulanan akupunktur yönteminin bir doktor tarafından uygun görüldüğü takdirde iyi geldiği kabul edilen bazı hastalıklar şu şekildedir:
Kilo vermek için yapılan akupunktur uygulaması bazı mekanizmalar ile kilo vermeye yardımcı özelliklere sahiptir. Akupunktur diyeti ile birlikte uygulanan yöntem şu hedefler doğrultusunda uygulanır:
Akupunktur yönteminin uygulandığı durumlardan biri de alerjik reaksiyonlardır. Kişilerin sahip oldukları alerjilere karşı bağışıklık sistemini güçlendirmek ve alerjiye karşı direnç sağlamak amacı ile bu yöntem uygulanır. Akupunktur tedavisinin alerjiler üzerindeki etkisi temel olarak var olan alerjenlere karşı bağışıklık sisteminin verdiği yanıtı düzenlemektir.