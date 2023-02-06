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Akupunktur hangi hastalıkları tedavi eder? Akupunkturla hastalık tedavisi nasıl yapılır?

04.02.2023 23:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İlk olarak Çin’de bulunan ve milattan önceki yıllardan bugüne geleneksel olarak uygulanan akupunktur alternatif bir tedavi yöntemidir. Çin tıbbı “çi” adı verdiği enerjinin vücutta bazı kanallar ve meridyenler ile taşındığına inanarak bu yöntemi geliştirmiştir. Ülkemizde de Sağlık Bakanlığı onayı olan merkezlerde bu alanda uzman kişiler tarafından uygulanan bu yöntem doktor kontrolünde olması koşuluyla bazı hastalıkların tedavisinde de kullanılmaktadır. Peki, akupunktur neye iyi gelir?

Akupunktur hangi hastalıkları tedavi eder? Akupunkturla hastalık tedavisi nasıl yapılır?

Yüzlerce yıldır kullanılan akupunktur yöntemi bazı ağrıların tedavisinde, kilo vermek istenilen durumlarda ya da kozmetik akupunktur adı ile yaşlanmayı geciktirme işlemleri için kullanılan bir uygulamadır. Doktor önerisi ya da yönlendirmesine istinaden başvurulması gereken bir yöntemdir. Birçok hastalığa iyi geldiği kabul edilse de her türlü işlemde olduğu gibi bu işlem için de bazı olumsuz etkilerin olma olasılığı bulunmaktadır. Anne adayları, kronik hastalıklara sahip kişiler, alerjik bünyeleri olanlar başta gelmek üzere dikkatli olunmalıdır. Bu uygulama doktora danışmadan işlem yaptırılmamalıdır.

Akupunktur hangi hastalıklara iyi gelir?

Yapılan araştırmalar doğrultusunda akupunktur tedavisinde kullanılan özel tasarım iğnelerin etkisi uygulama yapılan kişinin beyninde bulunan pozitif ruh hâlini arttırmakta ve ağrılara karşı olan eşiği arttırmaktadır. Ağrı şikâyetleri ile gelen kişilerin tedaviden sonra ağrıları daha az hissettiği ve zamanla hissetmediği kabul edilmiştir. Uygulama ile kişideki seratonin ve endorfin hormonlarını arttırarak acı eşiğinin arttırılması hedeflenir. Akupunktur faydaları uygulama yapılan kişide farklı şikâyetlere göre değişkenlik gösteren uygulamalar doğrultusunda kısa süre içinde belirgin sonuçlar vermeye başlar.

Akupunktur kilo verme amacı ile kullanılması ya da kozmetik akupunktur uygulaması dışında bazı hastalıklara iyi gelmesi ile bilinir. Doktor tarafından önerildiği takdirde bazı hastalıkların tedavi süreçlerinde başvurulan bir yöntemdir. "Akupunktur hangi hastalıkları tedavi eder?" sorusunun cevabını şu şekilde verebiliriz:

  • Migren tedavisinde kullanılır.
  • Baş ağrısı şikayetlerinde uygulanır.
  • Sindirim sisteminde yaşanan sorunlar için kullanılır.
  • Kronik olarak bulunan bronşit, astım ve benzeri solunum yolu hastalıklarının tedavisinde kullanılır.
  • Kadın hastalıkları için tercih edilen bir yöntemdir.
  • Sırt ağrılarında kullanılır.
  • Bel fıtığını önlediği bilinir.
  • Psikolojik bazı bozukluklar ve depresyon benzeri şikâyetlerde kullanılır.
  • Romatizma kaynaklı ağrıların giderilmesi için kullanılan bir yöntemdir.

Uzman bir doktora danışarak doktorun yönlendirmesine göre uygulanması gereken akupunktur yöntemi ayrıca kilo vermek için de tercih edilen yöntemler arasında yer alır. Diyetisyenin verdiği diyet listesine ve spor programına uyulmasına ek olarak işlem yaptırılabilir.

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Akupunktur hangi hastalıklara uygulanır?

Birçok rahatsızlık için doktorlar tarafından önerilen ve uygulanan akupunktur yönteminin bir doktor tarafından uygun görüldüğü takdirde iyi geldiği kabul edilen bazı hastalıklar şu şekildedir:

  • Migren
  • Depresyon
  • Alerji
  • Mide bulantısı
  • Bel fıtığı
  • Astım
  • Bronşit
  • Kireçlenme
  • Siyatik
  • Boyun fıtığı
  • Behçet hastalığı
  • Parkinson
  • Romatoid artrit
  • Servikal artroz
  • Gonartoz (Dizde kireçlenme)
  • Fasial paralizi (Yüzde oluşan felç durumu)

Kilo vermek için yapılan akupunktur uygulaması bazı mekanizmalar ile kilo vermeye yardımcı özelliklere sahiptir. Akupunktur diyeti ile birlikte uygulanan yöntem şu hedefler doğrultusunda uygulanır:

  • Diyet nedenli ya da yorgunluk kaynaklı stresi azaltmak
  • Metabolizmanın daha hızlı çalışmasını sağlamak
  • İştahın azalmasını sağlamak
  • Beyinde bulunan açlık merkezine baskı uygulamak
  • Tokluk hissinin daha hızlı oluşması
  • Aşırı yeme durumundan kurtulmak
  • Yağ yakımını hızlandırmak
  • Toksinlerden arınmak

Akupunktur alerjiye iyi gelir mi?

Akupunktur yönteminin uygulandığı durumlardan biri de alerjik reaksiyonlardır. Kişilerin sahip oldukları alerjilere karşı bağışıklık sistemini güçlendirmek ve alerjiye karşı direnç sağlamak amacı ile bu yöntem uygulanır. Akupunktur tedavisinin alerjiler üzerindeki etkisi temel olarak var olan alerjenlere karşı bağışıklık sisteminin verdiği yanıtı düzenlemektir.

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