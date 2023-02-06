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Akupunktur kalemi nedir, ne işe yarar? Akupunktur kalemi nasıl kullanılır?

05.02.2023 02:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Akupunktur uygulaması çok eskiden bugüne tercih edilen alternatif tedavi yöntemlerinden biridir. Çin’de geleneksel bir tedavi yöntemi olarak kullanılır. Çok ince iğneler kullanılarak yapılan bu uygulamada uygulamayı yapan doktorlar akupunktur kalemi adı verilen bir cihaz kullanmaktadırlar. Bu cihazın kullanımının bazı nedenleri vardır. Peki, akupunktur kalemi nedir?

Akupunktur kalemi nedir, ne işe yarar? Akupunktur kalemi nasıl kullanılır?

Tüm dünyada yaygın olarak kullanılan akupunktur uygulaması ülkemizde de Sağlık Bakanlığı tarafından verilen onay belgesine sahip merkezlerde, bu alanda uzman kişiler tarafından yapılmaktadır. Doktor tavsiyesi ya da yönlendirmesi olmadan tercih edilmemelidir. Akupunktur uygulaması genel olarak gümüş, altın ya da çelik maddeden yapılan özel tasarın iğneler ile yapılır. Uygulama sırasında hastanın sorun yaşadığı bölgeye müdahale edilir. Bu müdahale için doğru noktaların belirlenmesi gerekir.

Akupunktur kalemi nedir?

Gelen hastanın şikâyeti doğrultusunda yapılan testler sonucunda hastanın akupunktur uygulaması için herhangi bir engeli bulunmuyorsa işlem yapılır. Ağrı söz konusu ise ağrının yaşandığı bölgedeki bazı özel noktaların tespit edilmesi gerekir. Bu uygulama dâhilinde kullanılan cihazlardan biri de akupunktur kalemi adı verilen elektronik cihazdır. Ancak bu cihazın nitelikleri ve bir uzman tarafından kullanılması son derece önemlidir. İnsan sağlığı söz konusu olduğu için oldukça hassas bir durumdur. Akupunktur uygulamasını yapacak olan uzman bazı akupunktur noktalarını tespit edebilmek için elektronik bir cihaz kullanır. Bu cihaz akupunktur kalemi olarak adlandırılır. Doğru müdahale edilmesi için bu alanda uzman bir kişi tarafından işlem yapılmalıdır aksi takdirde hastanın sağlığı riske girebilir.

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Akupunktur kalemi ne işe yarar?

Sorun ya da ağrı yaşanan bölgedeki doğru akupunktur noktalarının tespit edilmesi hastalığa doğru müdahale edilebilmesi için son derece önemli bir husustur. Akupunktur kalemi de bu noktaların doğru tespit edilmesi için kullanılan bir cihazdır. Meridyen kalemi olarak da anılır. Lazer akupunktur kalemi doğru kullanıldığında omuzda yaşanan sıkıntıların giderilmesinde etkili olduğu bilinen bir cihazdır. Elektriğinin şiddeti ayarlanabilirdir. Akupunktur iğnelerinin etkisi ile aynı etkiyi vermesi için tasarlanmıştır.

Akupunktur kalemi nasıl kullanılır?

Elektrikli akupunktur kalemi doğru bir şekilde kullanılmalı ancak öncelikle doğru cihaz seçimi için uzman kişilerden yardım alınmalıdır. İnsan sağlığı için kullanılacak olan bu cihazın doğru kullanımı son derece önemlidir. Akupunktur kalemi tedavi prensibi gereğince bu cihazı kullanabilecek yetkinlikte kişiler tarafından kullanılır. Belirlenen akupunktur noktalarını uyarmak içindir ve bu amaçla elektrikli darbeler sağlar. Ağrı yaşanılan bölgeye ve doğru akupunktur noktalarına uygulanmalıdır.


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