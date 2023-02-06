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Akupunktur diş ağrısına iyi gelir mi? Diş ağrısı için akupunktur noktaları nelerdir?

04.02.2023 21:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Modern tıp dışında uygulanan bazı alternatif tıp yöntemleri bulunur. Bu yöntemler arasında en geleneksel olarak kabul edilen Çin’de doğarak zamanla tüm dünyaya yayılan akupunktur uygulamasıdır. Farklı şekillerde uygulanabilen bu tedavi yöntemi ülkemizde de yapılmaktadır. Kilo vermek isteyen kişilerce ya da bazı hastalıkların tedavileri için kullanılabildiği gibi diş ağrısı sorunları için de başvurulan bir yöntemdir. Doktor önerisi ya da tavsiyesi ile akupunktur işlemi yaptırılabilir.

Akupunktur diş ağrısına iyi gelir mi? Diş ağrısı için akupunktur noktaları nelerdir?

Çin’de doğan ve zamanla yaygınlaşarak ülkemize de ulaşan akupunktur uygulaması alternatif tıp yöntemleri arasında yer alır. Birçok ağrının tedavisi için farklı şekillerde uygulanarak yapılan akupunktur uygulaması alanında uzman doktorların onayı ile başvurulması gereken bir tedavi yöntemidir. Ülkemizde sadece Sağlık Bakanlığı tarafından verilen onaylı belgeye sahip merkezlerde bu onayı alan uzman kişiler tarafından yapılan bir uygulamadır. Tüm tedavi yöntemlerinde olduğu gibi bu yöntemde de kişilerin bünyelerine ve sağlık durumlarına göre bazı yan etkiler görülme ihtimali vardır.

Akupunktur diş ağrısına iyi gelir mi?

Akupunktur uygulaması bel ağrısı, boyun ağrısı, eklem ağrısı gibi durumlarda uygulanabildiği gibi diş ağrısı tedavisinde de kullanılabilen bir yöntemdir. Hasta, akupunktur ile diş ağrısı tedavisi için başvurmadan önce mutlaka bir doktorun onayını ya da yönlendirmesini almalıdır. Diş hekimlerinin de kullandığı bilinen akupunktur yönteminin uygulandığı bazı ağız ve diş sağlığı sorunlarından bazıları şu şekilde sıralanabilir:

  • Kanal tedavisine gerek duyulan durumlarda anestezik işleme ek olarak
  • İlerlemiş diş ağrılarının kontrol edilmesi için
  • Diş sıkma ve bruksizm sorunları yaşandığı durumlarda
  • Öğürme isteğinin kontrol edilmesi için
  • Yanan ağız sendromunun görüldüğü durumlarda
  • Ortodontik tedavi görüldükten sonra yaşanan ağrının kontrol edilebilmesi için

Akupunktur tedavisi diş ağrıları yaşandığı durumlar için kullanılacaksa baskılama yöntemi uygulanır. Belirlenen bölgelerdeki diş ağrısı akupunktur noktaları üzerinde baskı uygulanarak ağrıların hafifletilmesi sağlanır. Bu işlemin de uzman bir doktorun onayı akabinde yapılması gereklidir.

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Diş ağrısı akupunktur noktaları nerelerdir?

Akupunktur diş ağrısı için de kullanılan bir alternatif tıp yöntemidir. Bu yöntem doğrultusunda belirlenen diş ağrısı akupunktur noktalarına baskı uygulanarak ağrıların hafiflemesi hedeflenir. Diş ağrısı için akupunktur uygulaması için Hegu ve Xiaguan isimli iki noktaya baskı uygulanmalıdır. Hegu noktası olarak adlandırılan nokta başparmak ile işaret parmağının birleştiği kısımdır. Bir diğer nokta olan Xiaguan noktası da kulak girişinde bulunan kıkırdaktaki çukur bölümdür. Bu noktaya baskı uygulandığı takdirde diş ağrılarının hafifleyeceği bilinmektedir. Ancak herhangi bir yan etki ihtimaline karşılık bir doktora danışmadan bu tür uygulamaların yapılması doğru değildir.


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