Akupunkturun yan etkileri nelerdir? Kimlere akupunktur tedavisi uygulanmamalı?

Modern tıbbın yanı sıra bazı alternatif tıp tedavileri geliştirilmiştir. Bu yöntemler arasında uzman doktorlar tarafından önerilen uygulamalar da vardır. Akupunktur tedavisi de birçok doktor tarafından onaylanmakta ve uygulanmaktadır. Ancak yine de bazı bünyelere uygun olmayan olumsuz etkiler söz konusu olabilir. Akupunktur en çok uygulanan alternatif tıp yöntemleri arasında yer alır. Türlü hastalıkların tedavisinde, baş, boyun, bel, sırt ve benzeri ağrı durumlarında, kilo vermek istendiğinde ya da kozmetik akupunktur ile yaşlandırmayı geciktirici olarak kullanılabilir.

Akupunkturun zararı var mı?

Ülkemizde, Sağlık Bakanlığının onay verdiği merkezlerde yapılabilen akupunktur uygulaması bu alanda uzman olan kişiler tarafından yapılmalıdır. Aksi takdirde birçok hastalığa şifa olduğuna inanılan akupunktur zararları ile de kendini gösterebilen bir uygulama hâline gelir. Uzman kişilerce uygulanacak olan akupunktur işlemi öncesi uygulama yaptıracak olan kişilerin dikkat etmesi gereken bazı noktalar bulunur. Örnek olarak akupunktur tedavisi yaptıracak olan bir kişinin işlemden önce çok aç ya da çok doymuş olmaması önerilir. Ayrıca kişinin, tedavi öncesi yorgun ya da alkollü olmaması gerekir. Yapılan araştırmalar sonucunda ciddi bir yan etkisinin ve zararının olmadığı ileri sürülmüştür ancak yine de bazı hassas bünyelerde beklenmedik sonuçlara neden olabilir. Bu duruma karşılık doktora danışmadan yaptırılmamalıdır. Akupunktur tedavisinin yan etkileri ve kulağa yapılan akupunktur yan etkileri şu şekildedir:

İşlem sırasında ağrı

Kanama veya iğne yerinde morarma

Enfeksiyon

Sinir hasarı

Yorgunluk hissi

Uyuklama

Baş dönmesi

Sersemlik

Akupunktur kimlere uygulanmaz?

Akupunktur tedavisinin yan etkilerinin bazı hassas bünyeli kişiler tarafından ortaya çıkma olasılığı bulunabilir. Özellikle anne adayları, kronik rahatsızlıkları bulunan kişiler, hassas ve alerjik durumları olan bünyeli kişiler doktor onayı olmadan bu uygulamaya başvurmamalıdır. Akupunktur yan etkileri yaşanmasının temel nedeni kullanılan iğnelerin steril olmamasından kaynaklanır. Ayrıca yanlış yerlere batırılması, işlem sırasında kişinin hareket etmesi ya da iğnenin kusurla ya da hatalı olmasından kaynaklanır. Özellikle de kanser hastalarına akupunktur uygulaması yapılırken iğnelerin kesinlikle streil olması gerekir. Akupunktur zararları ve yan etkilerinin yaşanmaması için mutlaka onaylı ve steril merkezlerin tercih edilmesi gerekir.

Akupunktur baş ağrısı yapar mı?

Ağırlıklı olarak her yaştan kişilere önerilebilen bir uygulama olsa da tüm tedavilerde olduğu gibi bu uygulamanın da yan etkilerinin gözlemlendiği bünyeler olabilir. Bazı özel durumu olan kişiler için zarar verme ihtimali de bulunabilen bir uygulamadır. Akupunktur yan etkileri dışında ağrılara iyi gelmesi ile bilinir. Baş ağrısı yaşayan kronik hastalıkları bulunan, migren sahibi bazı kişiler için alanında uzman doktorlar tarafından genellikle önerilir. Yapılan uygulama doğrultusunda akupunkturun baş ağrıları üzerindeki etkisi daha çok uygulama yapılan kişinin ağrı eşiğini yükseltmeyi hedefler. Bu tedavi yönteminin migren sorunu yaşayan kişilerde büyük oranda işe yaradığı tespit edilmiştir. Ancak akupunktur tedavisi uzman kişiler tarafından yapılmadığı takdirde baş ağrısına iyi gelmek yerine daha fazla baş ağrısı yapabilir.

Akupunktur mide bulantısı yapar mı?

Farklı sebeplerden dolayı mide sorunları ve mide bulantısı yaşayan kişiler de akupunktur tedavisi ile daha iyi hissedebilirler. Doktorlarının önerileri ya da yönlendirmeleri ile yapılması gereken bu uygulama sonucunda kişilerin ağrı eşiğinin yükselmesi hedeflenir. Bazı uygulamalarda akupunktur kulak bölgesine uygulanır. Kulağa yapılan akupunktur yan etkileri bazı hassas bünyelerde görülebilen bir durumdur. Akupunktur uygulaması yapılan kişiye işlem sonrasında dikkat etmesi gereken durumlar tembihlenir. Kişiler bu noktalara dikkat etmelidir. Kişi eğer dikkat edilmesi gerekenleri uygulamazsa ya da yanlış uygulamalar yapılırsa yan etki olarak mide bulantısı yaşanabilir.