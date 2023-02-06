Cinsel sağlık için akupunktur nasıl kullanılır? Akupunktur cinsel sağlığa iyi gelir mi, cinsel akupunktur noktaları nelerdir?

Farklı rahatsızlıkların tedavisinde kullanılan akupunktur uygulaması yüzyıllar önce Çinliler tarafından bulunan bir alternatif tıp yöntemidir. Bel, boyun, sırt ağrılarında, kozmetik durumlarda, kilo verme ihtiyacı hissedildiğinde doktorlar tarafından da tavsiye edilebilir ve uygulanabilir. Akupunktur cinsel tedavi süreçlerinde de başvurulan bir uygulamadır. Yaşanan cinsel isteksizliklerde ya da sorunlarda hem kadınlar hem de erkekler için kullanılabilir. Tüm tedavi yöntemlerinde ve alternatif tıp uygulamalarında olduğu gibi bu yöntemde de bazı yan etkilerin görülme ihtimali vardır. Bu ihtimallere karşılık olarak özellikle anne adayları, kronik rahatsızlıkları bulunan kişiler başta gelmek üzere akupunktur uygulaması yaptırmak isteyen kişiler doktorlarının bilgisi ve önerisi doğrultusunda bu yönteme başvurmalıdır.

Akupunktur cinsel sağlığa iyi gelir mi?

Cinsel isteği arttırma akupunktur işlevlerinden biri olarak bilinir. Kadında ve erkekte yaşanabilecek farklı cinsel sorunlarda akupunktur uygulaması yaptırmak gerekebilir. Alanında uzman bir doktorun önerisi ile cinsel sorunlar için de kullanılabilen bir yöntemdir. Akupunktur uygulamasının kullanıldığı birçok durum vardır. Ağrılar için uygulandığı gibi kilo vermek için de tercih edilen yöntemlerden biridir. Kozmetik akupunktur adlı yöntem ile yaşlandırmayı geciktirdiği de bilinir. Akupunktur ayrıca cinsel sorunlarda da doktorların önerisi dahilinde kullanılabilecek bir uygulamadır. Kullanıldığı bazı cinsel sıkıntılar şu şekilde listelenebilir:

Vajinismus tedavisinde başvurulan bir yöntemdir.

Kadında ve erkekte görülen cinsel isteksizlikte kullanılır.

Orgazma olamama ve frijitlik sıkıntılarında tercih edilir.

Erkeklerde görülen sertleşme sorununa çare olduğu bilinir.

Çocuk yapmak için kullanıldığı durumlar da bulunur.

Aşılama ve tüp bebek tedavisinde kullanılır.

Erken boşalma sorunları için bazı doktorların önerdiği ya da uyguladığı bir yöntemdir.

Çikolata kisti olarak da bilinen endometriosis ve ağrıların tedavisinde kullanılır.

Akupunktur ile cinsel tedavi nasıl yapılır?

Akupunktur gündelik hayat stresi, kaygıları kaynaklı cinsel sorunlar için tercih edilen bir yöntemdir. Bazı doktorlar organik bir sorun olmadığı takdirde cinsel hastalıkların ve sıkıntıların tedavisi için akupunktur önermektedir. Cinsel gücü artıran akupunktur noktaları halk arasında cinsel enerji kaynağı olarak da bilinir. Akupunktur cinsel tedavi için bu noktalara uygulanan baskılama yöntemi ile cinsel gücün artacağı bilinir. Cinsel akupunktur noktaları vücudun arka bölümünde, belin tam üzerinde bulunan böbreklerin olduğu bölge olarak kabul edilmiştir.



