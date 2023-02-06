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Akupunktur ile migren tedavisi nasıl yapılır? Akupunktur migren ağrısına iyi gelir mi?

04.02.2023 20:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Alternatif tıp yöntemlerinden biri olan akupunktur doktor yönlendirmesi ya da onayına istinaden kullanılabilen bir uygulamadır. Ülkemizde Sağlık Bakanlığı onaylı merkezlerde yapılmaktadır. Bu alanda uzman kişiler tarafından yapılan uygulamanın migren ağrıları için de kullanıldığı bilinir. Farklı bölgelere göre farklı şekilde uygulanan akupunktur yönteminde aşırı ince ve çelik, altın ya da gümüş iğneler kullanılır. Peki, akupunktur migren ağrısına iyi gelir mi?

Akupunktur ile migren tedavisi nasıl yapılır? Akupunktur migren ağrısına iyi gelir mi?

Çin’in geleneksel tedavi yöntemlerinden biri olan akupunktur uygulaması doktor önerisine istinaden başvurulan bir uygulamadır. Farklı bölgelerin ağrılarında, kilo vermek isteyen kişilerce kullanılabilir. Ülkemizde Sağlık Bakanlığı tarafından onay belgesi verilen kişiler tarafından bu onaya sahip merkezlerde yapılabilmektedir. Uzman kişiler tarafından işlem yapılması gereken akupunktur migren tedavisinde de kullanıldığı bilinen bir yöntemdir. Migren dışında kronik ağrılarda, bel fıtığı söz konusu olduğunda, boyun ve sırt ağrıları olmak üzere birçok ağrı için kullanılabilir. Yaş sınırı olmaksızın uygulanabilen bu tedavi yöntemi farklı bölgelerdeki ağrılara uygulanan işlemler doğrultusunda gerçekleştirilir. Bir başka ağrı türü olan baş ağrısı akupunktur uygulanan sıkıntılar arasında yer alır. Akupunktur uygulanan kişinin ağrı eşiği yükseltilerek hissedilen ağrının en az seviyeye indirgenmesi hedeflenir. Doktor önerisi ile çeşitli ağrılar için başvurulabilen bir yöntemdir.

Akupunktur migrene iyi gelir mi?

Migren tedavisinde akupunktur uygulaması bu sorunu yaşayan kişilerin doktor onayları varsa yapılmalıdır. Akupunktur ile migren tedavisi uzman bir doktor tarafından uygun görüldüğü takdirde işlem uygulaması belirlenen noktalara uygulama yapılarak gerçekleştirilir. Akupunktur noktaları baş ağrısı için ağrının yaşandığı bölgeler olarak tespit edilmiştir. Başın boyun ile birleştiği "tianzhu" adı verilen bölgelere uygulama yapılır. Baskılama yöntemi ile uygulanan akupunktur tedavisinin migrene iyi geldiği bilinir. Akupunktur migren noktaları şu şekilde sıralanabilir:

  • Şakaklar.
  • Kafatasının boyunla birleştiği yerde iki nokta yani Tianzhu noktaları.
  • Başparmak ve işaret parmağınız arasında bulunan He Gu noktaları.
  • Yintang noktası yani üçüncü göz noktası denilen ve alnın ortasında, iki gözün arasının hemen üzerinde bulunur.
  • Her iki kaşın da iç kısmında bulunan Zan Zhu noktaları.
  • Yingxiang noktaları, bu noktalar dudağın bittiği noktadan yukarı doğru, gözlerin altında bulunur.
  • Saç başlangıç çizgisinin üst kısmı.
  • Omuz başı ile boyun arkasının tam ortasında bulunan nokta.
  • Ayak başparmağı ve ikinci parmağın arasındaki noktalar.

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Akupunktur migren tedavisi nasıl yapılır?

Kronik olarak baş ağrısı çeken ya da migrene sahip olan kişiler belirlenen akupunktur noktalarına baskı uygulama işlemi ile bu ağrılarının hafiflemesini sağlayabilirler. Migren akupunktur noktalarına yapılan baskılama yöntemi ile ağrı eşiğinin yükseltilmesi sağlanır. Migren tedavisi için yapılacak olan akupunktur uygulaması gün aşırı ya da her gün olacak şekilde uygulanır. On seans süren bu uygulamanın süreci hastanın durumuna göre değişiklik gösterebilir. Bu konuda uzman olan kişiler yaklaşık altı ya da yedi seans bittiğinde belirgin olarak sonuç alınacağını söylemektedirler. Yapılan ilk seans aralığından sonra yedi ile on gün arasında uygulamaya ara verilmektedir. Daha sonra ise iki hafta boyunca dört ya da altı kez işlem yapılır.

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