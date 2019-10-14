Akupunktur tedavisi ile 10 yıl sonra çocuk sahibi oldu

Diyarbakır’da yaşayan 30 yaşındaki Emine Kızılkaya, çocuk sahibi olabilmek için çalmadık kapı bırakmadı. Arkadaş tavsiyesi ile Kadın Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Prof. Dr. Hakan Çoksüer’e başvuran Kızılkaya, akupunktur tedavisi ile 10 yıl aradan sonra çocuk sahibi olmanın mutluluğunu yaşadı. Diyarbakır’da yaşayan ve 10 yıl önce evlenen Emine Kızılkaya, çocuk sahibi olmak için çalmadık kapı, gitmedik hastane bırakmadı. Erken menopoz teşhisiyle başvurduğu merkezlerden çocuk sahibi olmasının imkansız olduğu söylenerek geri çevrilen Kızılkaya, arkadaş tavsiyesi ile Kadın Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Prof. Dr. Çoksüer’e başvurdu. Prof. Dr. Çoksüer, genç kadına erken menopoz, adetlerde düzensizlik, hormonlarında ileri düzeyde düzensizlik olduğunu tespit etti. Akupunktur ve yumurta detoksu tedavisi uygulanan Kızılkaya, 10 yıl sonra çocuk sahibi olmanın mutluluğunu yaşadı. Konu ile ilgili konuşan Kadın Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Prof. Dr. Hakan Çoksüer, hastanın erken menopoz teşhisiyle kliniklerine geldiğini belirterek hastanın adetlerinde ve hormonlarında ileri düzeyde düzensizlik olduğunu söyledi. Prof. Dr. Çoksüer, "Birçok merkezi gezmiş artık tedavilerde yanıt alınamayacağı yönünde hastaya bilgi verilmiş. Hastada ciddi bir psikolojik yük oluşmuş, artık imkansız zannetmiş. Ta ki hasta bir arkadaş tavsiyesiyle kliniğimize başvurana kadar. Hasta kliniğimize geldi, bizde kliniğimize geldikten sonra detaylı değerlendirdik. Hormonlarının önemli derece de yüksek olduğunu gördük. Aynı zamanda bu hastamızda da erken menopoz teşhisi konulmuştu. Gerçekten de erken menopoz bizim için son yıllarda sık karşılaştığımız bir durum. Yani bu hastalarda üreme fonksiyonlarının artık tamamen azaldığını biz görüyoruz. Bu hastamızda da gerçekten de üreme fonksiyonlarının çok ciddi anlamda azaldığını gördük. Biz bu hastaya ilk önce yumurta gençleştirme tedavisi yaptık. Tabi yumurta gençleştirme tedavisi son yıllarda popüler olmaya başlandı. Avrupa da birçok merkezde bu tedaviler uygulanıyor. Bizde bu tedaviler ışığında kendi kliniğimizde artık uygulamaya başladık. Yumurta gençleştirme tedavisinde biz ilk başta direkt tüp bebek tedavisi yapamıyoruz bu hastalara. Biz bu hastaya ilk önce yumurtaları gençleştirmek için tedaviye alıyoruz. Sadece yumurta gençleştirme tedavisi yapmıyoruz. Aynı zamanda biz bu hastalarda yumurta detoks tedavisi de uyguluyoruz” dedi.

"Kendisine artık tedaviyle imkansız olduğu söylenmiş"

Burada ikili tedavi yaptıklarını kaydeden Prof. Dr. Hakan Çoksüer, "Hem yumurta detoks tedavisi hem de yumurta gençleştirme tedavisi. Bunları aynı anda yaptığımızda hastada bunun başarı şansı daha da artıyor. Biz bu tedavilere başlayacağımızı söylediğimizde hasta inanmıyordu. Daha önce kendisine artık tedaviyle imkansız olduğu söylenmiş. Biz bu hastamızı bunları uyguladık. Uyguladıktan sonra yaklaşık 3 ay sonra tedaviye başladık. 3 ay sonrasında tek yumurta, zar zor elde edebildik. Biz onu da transfer ettik. Transfer ettikten sonra artık gebelik gerçekleşti. Hasta için bu büyük bir şanstı. Gerçekten de olabileceğine inanamıyordu. Ta ki gebelik elde edilene kadar hiç inanmıyordu. Kalp atışlarını duyduktan sonra hasta artık mutluluk çığları atmaya başladı. Bu da bizim için önemli bir mutluluk kaynağı oldu. Bebeğin hareketlerini de izledikten sonra hastamız, anne olabileceği duygusuna kapıldı. En sonunda da bebeğimiz zamanında doğdu. Hastamız doğuma kadar çok zor bir süreçte geçti. Hastamız çocuğunu kucağına aldıktan sonra bize geldiğinde, daha önce evde huzursuzluk olduğunu, problemler olduğunu bizimle paylaştı. Ama Muhammed bebek doğduktan sonra ailenin huzurunda da müthiş bir iyileşme olduğu söylendi. Lütfen erken menopoz olan hastalarımız umutlarını yitirmesinler. Araştırsınlar, doğru klinik, doğru hekim, doğru tanı konulduğu zaman ve doğru tedavi verildiği zaman başarıya ulaşmak daha kolay oluyor" diye konuştu.

Ailesiyle birlikte gitmedik şehir, başvurmadık yer bırakmadıklarını ifade eden Emine Kızılkaya, "10 yıllık evliyim, çok hastane dolaştım, gitmedik yer bırakmadım. Hiçbir cevap alamadım. En sonunda tavsiye üzerine buraya geldim. Çok memnun kaldım Hakan hocadan. Bana akupunktur ve yumurta gençleştirme tedavisi yaptı. Çok şükür sonunda mutlu haberi aldık. Çok mutluyum, Allah Hakan hocadan razı olsun. Allah olmayan herkese bu güzel duyguyu nasip etsin inşallah” şeklinde konuştu.



