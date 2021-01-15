Akustik dalga tedavisi nedir, nasıl uygulanır? Bıçak altına yatmadan istediğiniz görünüme kavuşabilirsiniz

Akustik dalga terapisi şok dalgaların yüksek enerjili dalgalar olması sebebiyle yüksek enerjilerinden faydalanarak bir çok rahatsızlığı çözmek mümkün. Yalnızca estetik problemlerinde etkisi değil aynı zamanda ağrı tedavilerinde oldukça önemli hale geldi. Şok dalgaların yüksek enerjilerinden faydalanılıyor. Estetikte en çok kullanılan amaç göbek yağlarında ve selülitlerde oldukça etkilidir. Akustik şok dalgalar selülitlerde fibröz septa denilen sert bağ dokularını parçalayacak güce sahiptir. Bu amaçla akustik şok dalgaların çoğu zaman kullanılması gerekir. Şok dalgaların bir başka özelliği kasları sıkılaştırıcı etkisi olmasıdır. Egzersiz yapmış kadar sıkılaştırıcı etkiyi kısa sürede elde etmek mümkün. Gevşeme ve sarkma olan bölgelerde cilt üzerindeki sıkılaştırıcı etkisi önemlidir. Elastik lifleri arttırıcı etkisi sebebiyle akustik şok dalgalar tüm gevşeme ve sarkma problemlerinde başarıyla uygulanıyor. AKUSTİK DALGA İLE ZAYIFLAMA VE SELÜLİT TEDAVİSİ NASIL UYGULANIR? AWT ile zayıflama ve selülit tedavisinin uygulama şekli belirli düzenli aralıklarla ki bunlar genellikle 8-10 seanslık kürler halinde olabiliyor, akustik şok dalgalarının zayıflama istenilen bölgelere uygulanmasıyla oluyor.

Her ne kadar şok dalgalar yüksek enerjili olsa da, uygulama sırasında kayda değer bir ağrı oluşmuyor. Yapıldığı bölgedeki zayıflama etkisi şu şekilde oluşuyor: Uygulanan bölgelerdeki yağ hücrelerinin etrafındaki zarın yapısını geçici olarak bozan şok dalgalar, bu yağların dışarı çıkmasını ve doku aralığına yayılmasını sağlıyor. Kandan karaciğere emilen bu yağlar, tamamen fizyolojik doğal bir şekilde böbreklerden atılıyor. Bu tedavinin yağların üzerine olan etkisi oldukça güçlüdür. Yağ hücrelerindeki geçirgenliği bozucu etkisi yaklaşık 24-48 saat sürmektedir. Akustik şok dalgalar selülit tedavisinde ise fibröz septa denilen sert bağ dokularını parçalayıcı güce sahiptir. Dokuların gevşemesini ve selülit denilen sıkı portakal kabuğu manzarasını ortadan kalkmasını sağlamaktadır. Akustik şok dalgalar selülitleri tedavi ederken vücutta gevşeme değil aksine sıkılaşmaya yol açıyor. AKUSTİK DALGA TEDAVİSİ NASIL UYGULANIR? Akustik dalga tedavisi, incelmesini veya selülitlerin tedavi olmasını istediğimiz bölgelere bir jel sürerek bu şok dalgaların uygulanması yöntemidir. Yaklaşık olarak 8-10 seanslık kürler halinde uygulanır. Haftada bir veya iki defa bu tedaviler uygulanabiliyor.

Tedavinin neticelerini ikinci haftadan itibaren almak mümkün oluyor. Selülitli dokuda azalma veya incelmesini istediğimiz yağ dokularında incelme başlıyor. Akustik dalga tedavisi aynı zamanda selülitlerdeki tedavi kalıcılığını arttıran bir tedavi. Bu amaçla da koruyucu olarak kullanılabiliyor. AKUSTİK DALGA TEDAVİSİYLE YÜZ GERME NASIL UYGULANIR? Son yıllarda gelişen akustik dalgalarla yüz germe önemli neticeler veriyor. Yapılan çalışmalarda görülen sonuçlar şöyle: Akustik dalgayla yüzlerde 3 haftalık tedavi külleri sonunda elastik liflerde yüzde 72 oranında bir artış söz konusu. Diğer bir çok tedavinin aksine bu oran 3 ay sonra yüzde 95’lere, 6 ay sonunda yüzde 105’lere çıkıyor. Yani 6 ay sonra akustik dalga uygulamasında yüzdeki gerilme ve elastik lif sayısı yüzde 105 oranında artacak şekilde gerçekleşiyor. Tedaviden 1-2 yıl sonra dahi gördüğümüz yüzdeki gerilme kendini bırakmıyor, aradaki hatırlatma tedavileriyle başta sağlanan gerilmeyi korumak ve sağlamak mümkün. Cerrahisiz ve bıçaksız bir şekilde yüzde en ileri yaşlarda dahi istenilen ölçüye yakın veya istenilen ölçüde yüz germe sağlamak mümkün.