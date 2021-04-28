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Al Pacino’lu “American Traitor: The Trial Of Axisa Sally” filminin ilk fragmanı paylaşıldı

Seray Üstün Seray Üstün
28.04.2021 16:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sinemanın efsane isimlerinden biri olarak kabul edilen Al Pacino’nun yeni filmi American Traitor: The Trial Of Axisa Sally’den ilk fragman yayınlandı. Gerçek bir hikayeden uyarlanarak beyaz perdeye taşınan filmin vizyon tarihi için geri sayım başladı.

Başrollerini Meadow Williams ve Al Pacino’nun paylaştığı American Traitor: The Trial Of Axisa Sally filmi seyircisine 2. Dünya Savaşı yıllarına götürecek. Film, Amerika Birleşik Devletleri askerlerine 2. Dünya Savaşı sırasında Nazi propagandası yayınladığı için vatana ihanetle suçlanan Amerikalı bir kadın olan Mildred Gillars ve onu savunan avukat James Laughlin'in gerçek hikayesini ele alıyor. Efsane oyuncu Al Pacino, filmde avukat Laughlin karakterine hayat veriyor.

Bir yandan Ridley Scott’ın yönettiği “House Of Gucci” filminde rol alan Al Pacino’nun büyük sükse yaratan American Traitor: The Trial Of Axisa Sally filminin vizyon tarihi de kesinleşti. Fragmanın ardından filmin 28 Mayıs 2021 tarihinde gösterime girmesi bekleniyor.

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Anahtar Kelimeler:
Al Pacino
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