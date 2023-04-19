Al Sancak'ın Teğmen Aras'ı İdris Nebi Taşkan aşkını ilan etti! Baba dizisinin yıldızıyla...

Son olarak Al Sancak dizisinde Deniz Piyade Teğmen Aras Güneri'ye hayat veren İdris Nebi Taşkan aşka geldi. Ünlü oyuncu, meslektaşı Buse Meral ile aşk yaşamaya başladığını sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla duyurdu.

Baba dizisinde Firuze karakterine hayat veren Meral ile Taşkan'ın paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı. Ünlü çift romantik karelerine mavi kalp emojisi koydu.

İdris Nebi Taşkan, 18 Ağustos 1997 yılında İstanbul'da doğdu. Profesyonel basketbolcu olan İdris Nebi Taşkan, oyunculuk eğitimi aldı.

İlk oyunculuk deneyimini 2014 yılında rol aldığı Muhteşem Yüzyıl dizisi ile yaşadı ve daha sonra Poyraz Karayel ve ilk başrol oynadığı Arkadaşlar İyidir dizilerinde rol aldı.

Kana D ekranlarında yayınlanan Zalim İstanbul dizisinde Civan karakteriyle büyük bir çıkış yakaladı.



