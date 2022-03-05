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Alaçatı Ot Festivali 2022 ne zaman? Alaçatı Ot Festivali 2022 neler yapılıyor?

05.03.2022 13:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Alaçatı Ot Festivali tarihi belli oldu. Alaçatı Ot Festivali ile birbirinden farklı otları tanımak ister misiniz? Festival kapsamından misafirleri değişik etkinlikler düzenlenecek. Konserler, otları tanıma ve toplama gezilerinden yemek atölyelerine, yabani ot ve bitkilerle beslenme seminerlerinden tutun renkli ve insanın içini açan pek çok etkinlik festival boyunca devam edecek. İşte Alaçatı Ot Festivali 2022 hakkında detaylı bilgiler!

Alaçatı Ot Festivali 2022 ne zaman? Alaçatı Ot Festivali 2022 neler yapılıyor?

Alaçatı Ot Festivali 2022 takvimi belli oldu. Alaçatı'nın birbirinden şifalı otları halkın beğenisine sunulacak. Yemeklerde, salatalarda veya tedavi amaçlı kullanılan sayısız ot çeşidi var. Türkiye, coğrafi konumundan kaynaklanan bazı avantajlara sahip bir ülke. Onlardan biri de bitki örtüsü çeşitliliğinin olması. Alaçatı turizm bölgesi olduğu kadar bitki örtüsü bakımından da zengindir. Bu yüzden de Alaçatı Ot Festivali'nin nasıl bir atmosfere sahip olduğunu hayal edebiliyorsunuzdur. Alaçatı Ot Festivali ve detayları sizler için derledik..

ALAÇATI OT FESTİVALİ 2022 NE ZAMAN?

11'nci Alaçatı Ot Festivali, bu yıl Labada temasıyla 24 ile 27 Mart tarihlerinde gerçekleşecek. Alaçatı Ot Festivali, ziyaretçilerini ağırlamak için hazırlıklarına devam ediyor. Festival öncesi basın mensuplarıyla İstanbul’da bir araya gelen Çeşme Belediye Başkanı M. Ekrem Oran, Alaçatı Ot Festivali’nin sadece bir festival değil, aynı zamanda bir yaşam tarzının tanıtılma olduğunu söylemişti.

Bu yıl evelik otu olarak da bilinen ’Labada’ temasıyla gerçekleşecek olan 11’inci Alaçatı Ot Festivali’nin basın toplantısı İstanbulda Çeşme Belediye Başkanı M. Ekrem Oran ve festivalin kurucularından olan Ayhan Sicimoğlu ev sahipliğinde gerçekleşti.

ALAÇATI OT FESTİVALİ 2022 NELER YAPILIYOR?

Alaçatı Ot Festival kapsamında, otları tanıma ve toplama gezilerinden yemek atölyelerine, yabani ot ve bitkilerle beslenme seminerlerinden konserlere kadar birçok etkinlik düzenlenecek. 26 Mart Cumartesi akşamı Türk Pop Müziği’nin önemli isimlerinden Kenan Doğulu da Alaçatı Ot Festivali kapsamında Çeşmelilerle bir araya gelecek.

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