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Alanya'da şaşkına çeviren olay! Cezalandırdığını söylediği otomobilini evin dışına astı: 'Arabayı idam ettim, cezalı'

26.02.2024 20:48
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Antalya'nın Alanya ilçesinde iki katlı binaya asılan otomobili gören vatandaşlar büyük şaşkınlık yaşadı. Cezalandırdığını söylediği otomobilini vinç tarzı bir düzenekle iki katlı evinin dışına asan Mehmet Aydın (47), "Arabayı idam ettim, cezalı" dedi.

Alanya'da şaşkına çeviren olay! Cezalandırdığını söylediği otomobilini evin dışına astı: 'Arabayı idam ettim, cezalı'

Alanya'ya bağlı Sugözü Mahallesi Kütürüp mevkisinde oturan Mehmet Aydın, otomobilini oturduğu iki katlı binaya astı. Vince benzer bir düzenekle otomobilini ön tarafı yukarı bakacak şekilde duvara paralel olarak asan Mehmet Aydın, görenleri şaşırttı.

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O ANLARI CEP TELEFONUYLA KAYDETTİ

Aydın, cezalandırdığını söylediği otomobilinin arka kısmına da ses sistemi yerleştirdi. Aracını evine astığı anları cep telefonu kamerasıyla kaydeden Mehmet Aydın'ın "Rahmetli gidiyor arkadaşlar. Sizlere ömür, asılıyor. Sistem bu. Asıyorum. Evet arabayı idam ettim, cezalı" dediği duyuldu. (DHA)
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Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Alanya Otomobil
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