Mynet Trend

BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Eğlence
  4. Aldatan karısını yakalamak için drone ile adım adım takip etti! İhaneti sosyal medyadan böyle ifşa etti

Aldatan karısını yakalamak için drone ile adım adım takip etti! İhaneti sosyal medyadan böyle ifşa etti

Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
10.10.2024 15:35
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Amerika Birleşik Devletleri'nin Pensilvanya eyaletinde yaşayan John Consiglio isimli bir adam karısının kendisini aldattığından şüphelendi. Karısının ihanetini ortaya çıkartmak isteyen adam teknolojinin tüm imkanlarından yararlandı. Karısını drone ile adım adım takip eden adam ihanet görüntülerini de YouTube'dan paylaştı. O anlar sosyal medyada gündem yarattı.

Aldatan karısını yakalamak için drone ile adım adım takip etti! İhaneti sosyal medyadan böyle ifşa etti

Amerika Birleşik Devletleri'nin Pensilvanya eyaletinde yaşayan John Consiglio isimli bir adam 18 yıllık eşinin kendisini aldattığı anları drone ile saniye saniye kameraya kaydetti. Eşinin kendisini aldattığından şüphelenen John Consiglio isimli adam karısı Donna'nın işe gidişini drone ile takip etti ve Donna'nın bir adamla buluşup arabasına bindiğini görüntüledi. İhanet görüntülerini YouTube'da yayınladı.

2

Görüntüleri YouTube üzerinden paylaşmadan önce eşiyle yüzleştiğini dile getiren Consiglio, "Olaydan birkaç gün sonra kendisiyle yüzleşmiştim ve bu konuyu kendisine açmaya çalıştığımda ağlayarak odadan çıkıp gitti" dedi. İhanetin ardından Consiglio boşanma davası açtığını söyledi.

İlginizi Çekebilir

Turist erkekler durumu yanlış anladı

Turist erkekler durumu yanlış anladı

 Öldüğü için gömüldü! Yaşadığı iddia edilince mezarı açıldı

Öldüğü için gömüldü! Yaşadığı iddia edilince mezarı açıldı

 Gözaltına alınması durdurmadı! Seksi pozlardan sonra olay dans

Gözaltına alınması durdurmadı! Seksi pozlardan sonra olay dans

 İç çamaşırlı pozlarıyla devam! Kimse onu durduramıyor

İç çamaşırlı pozlarıyla devam! Kimse onu durduramıyor

 "Kıyafetin çok açık" diyerek üzerini örttüler! Başına bela oldu

"Kıyafetin çok açık" diyerek üzerini örttüler! Başına bela oldu

 Efsanevi futbolcunun kızından çırılçıplak küvet pozları geldi

Efsanevi futbolcunun kızından çırılçıplak küvet pozları geldi

 Kucak dansı olay oldu! Babası tepkisiz kalamadı

Kucak dansı olay oldu! Babası tepkisiz kalamadı
Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
Aldatma drone ihanet
En Çok Okunan Trend Haberler
Köfteci Yusuf'tan beklenen 'domuz eti' açıklaması geldi! O ürünler nerede üretildi?

Köfteci Yusuf'tan beklenen 'domuz eti' açıklaması geldi! O ürünler nerede üretildi?

Hem kayda aldı hem kurşun yağdırdı: Abimizin selamı var!

Hem kayda aldı hem kurşun yağdırdı: Abimizin selamı var!

Karısını ve 7 çocuğunu 20 yıl boyunca esir tuttu

Karısını ve 7 çocuğunu 20 yıl boyunca esir tuttu

Kehanetleri tüyler ürpertmeye yetti! "Sonun başlangıcı" diyerek tarih verdi

Kehanetleri tüyler ürpertmeye yetti! "Sonun başlangıcı" diyerek tarih verdi

Su maymuncuğu dışkıladı!

Su maymuncuğu dışkıladı!

42 yaşındaki kadını öldürdü! 17 yaşındaki katilden kan donduran savunma

42 yaşındaki kadını öldürdü! 17 yaşındaki katilden kan donduran savunma

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Prime Alışveriş Festivali başladı! Modadan teknolojiye dev fırsatlar

Prime Alışveriş Festivali başladı! Modadan teknolojiye dev fırsatlar

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Günün en iyi, en cazip fırsatı! Camper Pelotas'ta %50 indirim

Günün en iyi, en cazip fırsatı! Camper Pelotas'ta %50 indirim

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.