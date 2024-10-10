Aldatan karısını yakalamak için drone ile adım adım takip etti! İhaneti sosyal medyadan böyle ifşa etti

Amerika Birleşik Devletleri'nin Pensilvanya eyaletinde yaşayan John Consiglio isimli bir adam 18 yıllık eşinin kendisini aldattığı anları drone ile saniye saniye kameraya kaydetti. Eşinin kendisini aldattığından şüphelenen John Consiglio isimli adam karısı Donna'nın işe gidişini drone ile takip etti ve Donna'nın bir adamla buluşup arabasına bindiğini görüntüledi. İhanet görüntülerini YouTube'da yayınladı.

Görüntüleri YouTube üzerinden paylaşmadan önce eşiyle yüzleştiğini dile getiren Consiglio, "Olaydan birkaç gün sonra kendisiyle yüzleşmiştim ve bu konuyu kendisine açmaya çalıştığımda ağlayarak odadan çıkıp gitti" dedi. İhanetin ardından Consiglio boşanma davası açtığını söyledi.