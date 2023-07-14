Aldatma tartışmasında tansiyon yükseldi! Kocasının cinsel organını çekerek koparttı

Fransa’nın Toulouse şehrindeki Portet-sur-Garonne bölgesinde yaşayan bir çiftin arasındaki aldatma tartışmasında bir anda tansiyon yükseldi. 36 yaşındaki çiftin gece yarısında kısa bir süre önce alkol içerken aralarında şiddetli bir tartışma başladığı ve kadının kocasının kendisini aldattığını iddia etmesi üzerine tartışmanın daha da şiddetlendiği ifade edildi.

KANLAR İÇİNDE KALDI

Fransız La Depeche gazetesinin haberine göre, kadın kocasının cinsel organını sert bir şekilde tutarak koparttı. Sünnet derisi yırtılan adam kanlar içinde yere yığılırken sinirlerine hakim olamayan kadın bu kez ise kocasının kulağına saldırdı. Olay yerine çağrılan polis ekiplerinin müdahalesiyle adam korkunç bir acı içinde hastaneye kaldırıldı. Olaya ilişkin soruşturma başlatılırken kadın ağırlaştırılmış yaralama suçundan yargılanarak tutuklandı.