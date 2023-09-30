Aldattığı kadınlar birbiriyle yüzleşip bir anda karşısına çıkınca ne yapacağını şaşırdı! Çareyi kaçmakta buldu... Sosyal medyada viral olan görüntüler

Sosyal medyada viral olan görüntülerde bir adamın aldatıldığını iddia eden iki kadınla yüzleştiği anlar yer aldı. Aldatılan kadınların birbiriyle konuşmasından sonra ortaya çıkan ihanet sosyal medyanın da gündemine yerleşti. Kadınlar haberleşerek birlikte genç adamla buluşmaya giderken iki kadını karşısında gören adam ise arkasına bile bakmadan hızlı adımlarla olay yerinden uzaklaştı.

ÖFKELERİ DİNMEDİ

Görüntüler sosyal medyada "Aldattığınız kızlar işbirliği yapınca kaçmayı değil yüzleşmeyi tercih edin" notuyla paylaşılırken adamın uzaklaştığı anlara görüntüleri çeken kadının arkasından "İki sevgilin bir araya gelince neden kaçıyorsun ki? Ben olsam yüzleşirdim. Gel ikimize aynı anda anlattığın yalanları konuşalım. Ortak dövme yaptıracaktık daha" diye seslendiği duyuldu.

Görüntüler sosyal medyada kısa sürede gündem yaratmayı başarırken bazı kullanıcılar görüntülerin kurgu olduğunu iddia etti. Bir sosyal medya kullanıcısı ise, "En azında daha fazla yalan söylemeye çalışmamış" yorumunu yaptı. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Bu durumda kaçmak en iyi çözüm" yorumunu ekledi.