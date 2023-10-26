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Alemin Kıralı'nın yıldızı Elvin Levinler '100. yıl' kutlama pozuyla gündem oldu! 'Ayaklarını indir, bu ne biçim kutlama'

26.10.2023 10:34 | Son Güncelleme:
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Yayınlandığı dönemde reyting rekorları kıran Alemin Kıralı dizisinde hayat verdiği Ayben karakteriyle hafızalarımıza kazınan Elvin Levinler Cumhuriyet'in 100. yıl dönümü için Selanik'e gitti. Levinler'in '100. yılda çok özel bir ziyarete geldik' notu ile paylaştığı balkon pozu sosyal medyada tartışma yarattı.

Şafak Sezer, Oya Başar, Evrim Akın, Zeynep Gülmez ve Metin Yıldız gibi isimlerin başrolünde yer aldığı ve yayınlandığı dönemde büyük bir ilgiyle izlenen Alemin Kıralı dizisinde canlandırdığı Ayben karakteriyle geniş bir hayran kitlesine sahip olan Elvin Levinler son pozlarıyla sosyal medyayı salladı.

Cumhuriyet'in 100. yıl kutlamaları için Selanik'e giden ünlü isim balkon pozuyla tartışma yarattı. Selanik'te balkonda ayaklarını uzatıp poz veren ünlü ismin gönderisine yorum yağdı.

Elvin Levinler poz

Elvin Levinler'e sosyal medyada; 'Ata’ya saygıyla alakası olmayan bir fotoğraf', 'Yakıştıramadım', 'Kutlamaya bak ayaklar havada', 'Verdiğin poz ne alaka?', 'Bu ne biçim kutlama', 'Ayaklarını indir biraz saygılı ol' gibi yorumlar yapıldı.

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