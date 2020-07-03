Alerjik reaksiyon olmaması için bebek ürünlerini böyle temizleyin! En sağlıklı yöntem...

Bebeklerin temas halinde bulunduğu her şey steril halde olmalı, çünkü vücutları herhangi bir mikropla karşılaştığında yetişkinlerinkinden çok daha büyük tepkimeler verebiliyor, hasta olabiliyorlar. Gereken özeni gösterdiğimiz taktirde bunu önleyebilir ya da en aza indirebiliriz. Nasıl mı? Cevabı yazımızda...

EMZİK VE BİBERON TEMİZLİĞİ

Belli bir yaşa gelene kadar bebeklerin ellerinden düşürmedikleri en yakın arkadaşları emzik ve biberonları oluyor. Ağızlarıyla direkt olarak temas halinde olduğundan olası mikrop ve bakterilerin vücutlarıyla etkileşime girmesine en çok ortam hazırlayan eşyaları olan emzik ve biberonlar; ilk alındığında mutlaka sıcak suda en az 5 dakika kadar kaynatılmalıdır. Günlük olarak da sık sık sterilize edilmelidir. Bu sterilizasyonu sağlamak için sterilizatör kullanılacağı gibi, 10 dakika kaynar suyun içinde bekletildikten sonra durulanarak da gereken temizlik sağlanabilir.

MAMA KAPLARININ TEMİZLENMESİ

Bebeklerin beslenmesinde mümkünse cam mama kapları tercih edilmeli ve bunların temizliğinde de oldukça hassas davranılmalı. Yemek kalıntılarını temizlemek için sadece mama kaplarının temizliğine özel üretilen fırçalar kullanılarak daha kolay temizlik sağlanabilir. Deterjan olarak ise yine doğal ürünler tercih edilerek mama kaplarının kimyasal ürünler ile temasından kaçınılmalı.