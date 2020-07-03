Alerjik reaksiyon olmaması için bebek ürünlerini böyle temizleyin! En sağlıklı yöntem...

Bebeklerin temas halinde bulunduğu her şey steril halde olmalı, çünkü vücutları herhangi bir mikropla karşılaştığında yetişkinlerinkinden çok daha büyük tepkimeler verebiliyor, hasta olabiliyorlar. Gereken özeni gösterdiğimiz taktirde bunu önleyebilir ya da en aza indirebiliriz. Nasıl mı? Cevabı yazımızda...
Belli bir yaşa gelene kadar bebeklerin ellerinden düşürmedikleri en yakın arkadaşları emzik ve biberonları oluyor. Ağızlarıyla direkt olarak temas halinde olduğundan olası mikrop ve bakterilerin vücutlarıyla etkileşime girmesine en çok ortam hazırlayan eşyaları olan emzik ve biberonlar; ilk alındığında mutlaka sıcak suda en az 5 dakika kadar kaynatılmalıdır. Günlük olarak da sık sık sterilize edilmelidir. Bu sterilizasyonu sağlamak için sterilizatör kullanılacağı gibi, 10 dakika kaynar suyun içinde bekletildikten sonra durulanarak da gereken temizlik sağlanabilir.
Bebeklerin beslenmesinde mümkünse cam mama kapları tercih edilmeli ve bunların temizliğinde de oldukça hassas davranılmalı. Yemek kalıntılarını temizlemek için sadece mama kaplarının temizliğine özel üretilen fırçalar kullanılarak daha kolay temizlik sağlanabilir. Deterjan olarak ise yine doğal ürünler tercih edilerek mama kaplarının kimyasal ürünler ile temasından kaçınılmalı.
Annelerin en çok muzdarip olduğu konulardan biri de bebek kıyafetlerinin temizlenmesi diyebiliriz. Çünkü bebekler kıyafetlerini özellikle yemek yerken çok sık kirletirler annelerin aklında ise her zaman kıyafet temizliği için nasıl ürünler tercih etmeliyim sorusu yatar. İlk olarak bebek giysilerine dökülen mama kalıntılarını bir peçete yardımıyla almalısınız, ardından yıkamaya geçmeden önce bir süre organik deterjan eklediğiniz ılık suda bekletmelisiniz. Bu işlemleri uyguladığınız taktirde leke kalıntısı kalmadığını ve iyi sonuç aldığınızı göreceksiniz. Yalnız dikkat edilmesi gereken bir nokta var. O da, çamaşır makinesinden çıktıktan sonra kıyafetlerin yeniden suyun altında durulanması gerektiği. Çünkü kullanılan deterjan organik olsa bile, bebeklerin cildi çok hassas olduğu için alerjik reaksiyon gösterebilir.
Bebek kıyafetlerinin temizliğinde dikkat edilmesi gereken bir diğer nokta, kıyafetlerin yüksek ısıda yıkanması gerektiği. Çamaşır makinesinin daha önce de kullanıldığından makinede deterjan artığı kalmadığından emin olunması gerekir. Bu yüzden yukarıda da belirttiğimiz gibi, kıyafetler makinede yıkansa bile sonrasında mutlaka tekrar durulanmalıdır. Ayrıca, yıkanan kıyafetleri kurutmak için kurutma makineleri değil açık alanlar tercih edilmelidir.
Bebeklerin oyuncaklarını önce sabunlu ılık suda yıkayarak ardından da çok az çamaşır suyu eklenmiş suda bekleterek yıkayabilirsiniz.
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