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Alerjisi olan hassas kulaklar için en iyi hypoallergenic küpe çeşitleri

31.05.2022 13:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kullandığımız takıların kişiliğimizi yansıttığını inkar edemeyiz. Tabii çoğumuz kendimizi en iyi ifade edecek küpeyi özgürce seçebilirken hassas tene sahip olanlarımız içinse durum pek de öyle değil. Neyse ki her problemin bir çözümü var. Eğer daha önce kullandığınız bir küpe kulağınızda kızarıklık, tahriş veya yara oluşturduysa hipoalerjenik küpeleri tercih edebilirsiniz. Öyleyse hassas kulaklarınız için en şık küpeleri keşfetmeye hazır mısınız?

Alerjisi olan hassas kulaklar için en iyi hypoallergenic küpe çeşitleri

Eğer küpe taktığınızda kulağınız kaşınmaya ve kızarmaya başlıyorsa nikele alerjiniz olabilir. Bu sebeple takı seçerken materyal konusunda daha seçici olmanız ve imitasyon küpelerden uzak durmanız gerekir. Peki hem kulaklarınızı rahatsız etmeyecek hem tarzınıza daha şık bir dokunuş yapacak küpeleri incelemeye ne dersiniz? O hâlde gelin, hassas kulaklara uygun birbirinden şık ve trend küpeleri derlediğimiz yazıya birlikte göz atalım.

Alerjisi olan hassas kulaklar için küpe seçerken nelere dikkat etmek gerekir?

Hassas kulaklar için en iyi küpeler genellikle altın, platin veya gümüş içerir. Eğer kaplama küpe alacaksanız 925 ayar gümüş veya en az 14 ayar altın kullanıldığından emin olmalısınız. Daha uygun fiyatlı ve alerji yapmayan madenler arasında ise paslanmaz çelik ve titanyum var. Bu malzemeleri içeren aksesuarları da kullanabilirsiniz.

1. Klasik ve zamansız bir model

Alerjisi olan hassas kulaklar için en iyi hypoallergenic küpe çeşitleri

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Tek taşlı küpeler göz alıcı şıklığıyla yıllardan beri zarafetin öncüsü olmayı sürdürüyor. Geçmişten günümüze çoğu kadının favorisi olan ve trendlerde hâlâ en üst sıralardaki yerini koruyan nadir modellerden biri. Madam&Matmazel markasının el işçiliğiyle ürettiği taşlı küpe de yıllarca kullanabileceğiniz zamansız bir parça. Modelin bir diğer özelliği ise yarı değerli zultanit taşından üretilmesi. Yani siz hareket ettikçe küpeniz aldığı ışığa göre pembe, yeşil ve sarı yansımalar oluşturacak. Ayrıca 925 ayar gümüş olması sayesinde alerjiye sebep olmayacak ve küpeyi rahatça kullanabileceksiniz. Gündelik hayatınızda tarzınıza şık bir dokunuş yaparken kulağınızdaki varlığı sizi asla yormayacak bu parçaya bir şans verin!

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2. "Işıl ışıl parlamak istiyorum." diyenler buraya

Alerjisi olan hassas kulaklar için en iyi hypoallergenic küpe çeşitleri

Sizi ön plana çıkaracak iddialı bir küpe arıyorsanız doğru yerdesiniz! Son dönemin en gözde modellerinden taş kaplamalı küpeler siz hiç efor sarf etmeseniz de bakışları üzerinize çekecek. KaryaGümüşByFuly markalı yıldızlı halka küpeler, tam da bu trendin öncü parçalarından biri. Gösterişli model, pirinç üstüne birinci sınıf altın kaplamasıyla rahat ve güvenli bir kullanım sunarken çok yönlü tasarımıyla da gönülleri fethediyor. Dilerseniz yalnızca altın halkasıyla da kullanabileceğiniz bu küpe, her kombininize uyum sağlayabilecek ve hareket katabilecek nitelikte.

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3. Minimal ve iddialı tasarımlardan hoşlananlar için

Alerjisi olan hassas kulaklar için en iyi hypoallergenic küpe çeşitleri

Kıkırdak küpeler pratikliği ve şıklığıyla alternatif tasarımlardan hoşlanan herkesin son yıllardaki favorisi. Aynı zamanda kulağında delik olmayan fakat şıklığından ödün vermek istemeyenlerin de imdadına yetişiyor. Siz de "Daha şık görünmek istiyorum ama canım da kıymetli." diyorsanız Madam&Matmazel markasına ait pirinç üstüne altın kaplamalı kıkırdak küpeyi koleksiyonunuza eklemeyi düşünebilirsiniz. Modelin minimalist tasarımı diğer küpelerinizle de mükemmel kombinler yaratmanızı sağlayacak. Herkesin beğenerek kullanacağı bu küpeyi dilerseniz kendinize alabilir ya da arkadaşınıza, kız kardeşinize ve kızınıza hediye edebilirsiniz.

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4. Modern tasarıma otantik dokunuşlar

Alerjisi olan hassas kulaklar için en iyi hypoallergenic küpe çeşitleri

Yaz kapıya gelmişken bohem bir giriş yapmak ister misiniz? Cevabınız "Evet!" ise Madam&Matmazel markasına ait el işçiliği küpe tam size göre! Damla formundaki bu modern küpe, en eski maden sanatı olan dövme tekniğiyle yeniden yorumlanmış. Siz hareket ederken altın gümüş yansımalar yapacak model, ihtişamıyla herkesi büyüleyecek. Ayrıca cilt dostu materyallerden üretilen bu küpeler, sizi olası alerji problemleriyle üzmeyecek. Gösterişli tasarımıyla her tarzdan elbisenizle rahatça uyum sağlayacak. Bu göz alıcı otantik küpelerle yazın ruhunu doyasıya yaşayın!

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5. "Tarzıma renk katmak istiyorum." diyenler için harika bir model

Alerjisi olan hassas kulaklar için en iyi hypoallergenic küpe çeşitleri

Yaz aylarının getirdiği doğal ve cıvıl cıvıl enerjiyi üzerinde hissetmek ve kombinlerinde yansıtmak isteyenler için rengarenk mineli küpelerden daha iyi bir tercih olamaz. Son zamanların en trend ürünlerinden olan bu küpeler, tüm yaz kıyafetlerinize canlılık katacak nitelikte. Papatya Silver'ın renkli yaprak formundaki modeli de bu trendi yakalıyor. 925 ayar gümüş rose kaplama oluşuyla alerji sorununu da ortadan kaldırıyor. Yaprağındaki minelerin soft pembe, yeşil ve mor renklerde oluşu tarzınıza renk ve tazelik katacak. Eh, daha ne olsun?

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6. "Sallantılı küpeler vazgeçilmezim." diyorsanız

Alerjisi olan hassas kulaklar için en iyi hypoallergenic küpe çeşitleri

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Bazı günler yüz hatlarınızın güzelliğini ve tarzınızı daha çok ön plana çıkarmak istersiniz. Öyle zamanlarda imdadınıza yetişen aksesuarların başında sallantılı küpeler gelir! Doğru saç modeli ve küpe tercihiyle çok efor sarf etmeseniz de bakışları üzerinizde fark edersiniz. Trendlere bağlı olarak tasarımı değişen sallantılı küpelerin en güzel otantik örneğini Madam&Matmazel’de bulabilirsiniz. Gümüş üstüne altın kaplama olan bu küpeler, üzerindeki dövme işçiliğiyle göz alıcı yansımalar yaratır. Alerji ve irritasyona sebep olacak zararlı materyaller içermez. Özel gün ve gecelerde en sade kıyafetleri bile bir adım öteye taşıyabilen bu küpeyi tasarım meraklıları severek kullanacak.

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7. Polimer küpelerin dayanılmaz hafifliği ve şıklığı

Alerjisi olan hassas kulaklar için en iyi hypoallergenic küpe çeşitleri

Hassas kulaklara uygun küpelerin bir diğer başrol oyuncusu da hiç şüphesiz polimer kilden yapılan küpeler! Bu özgün, eğlenceli ve modern küpelerle olduğunuzdan daha çarpıcı görünebilirsiniz. Little Room Studio'nun Spring Flowers isimli el yapımı küpeleri size şıklığı ve rahatlığı bir arada sunuyor. Polimer kilin ultra hafif yapısı sizi asla yormayacak, kancasındaki gümüş ve altın kaplama da herhangi bir hassasiyete sebep olmayacak. Her zaman severek takabileceğiniz bu küpeler, renkli tasarımları ve hafif yapılarıyla kombinlerinize enerjik bir dokunuşta bulunacak.

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8. Kruvasan küpeler yeniden trend tahtına oturdu

Alerjisi olan hassas kulaklar için en iyi hypoallergenic küpe çeşitleri

Geçtiğimiz sezon annemizin takı kutularından tekrar gün yüzüne çıkarttığımız kruvasan küpeler hâlâ çok moda! Üstelik gündüzden geceye her zaman kullanabileceğiniz bu küpeler tam bir yol arkadaşı. Şık tasarımıyla okulda, iş yerinde, özel randevularınızda ve etkinliklerde sizinle olmaya hazır. Her tarzda kıyafetinize eşlik edebilecek bu küpeleri ATHIOCE markasında bulabilirsiniz. 925 ayar gümüş ve altın kaplama oluşuyla da kaşıntı ve kızarmaya sebebiyet vermez. Bu sayede hem rahatına hem şıklığına düşkün kadınlar için vazgeçilmez bir parça olacak! Eğer sevdiklerinizin de kombinlerine ışıltı katmak isterseniz güzel bir hediye olarak bu kruvasan küpeleri düşünebilirsiniz.

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