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Alev Alev 18. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Alev Alev'de Çelebi'den Ozan'a büyük darbe!

07.03.2021 21:15 | Son Güncelleme:
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Show TV'nin sevilen dizisi Alev Alev'in 18. yeni bölümünden ilk fragman yayınlandı. Çarpıcı gelişmelerin ekrana geldiği tanıtımda Ozan, amcasından evi geri isterken öğrendiği gerçek karşısında şoke oluyor. Ozan'ın evini satın alan Çelebi, Cemre'nin sert tepkisiyle karşılaşıyor. İskender, Çiçek'e büyük bir sürpriz yaparak Ali'yi getirirken, Çiçek ve Ali'nin karşılaşması merakla bekleniyor. İşte Alev Alev 18. yeni bölüm fragmanı.

Demet Evgar, Hazar Ergüçlü, Dilan Çiçek Deniz, Cem Bender, Berkay Ateş, Cihangir Ceyhan, Berker Güven, Toprak Can Adıgüzel ve usta oyuncu Zuhal Olcay'ın başrollerde oynadığı Alev Alev dizisi 18. yeni bölümüyle 11 Mart Perşembe akşamı ekrana gelecek.

Alev Alev (2)

ALEV ALEV'İN SON BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Çelebi, yaşananlardan sonra Cemre'nin çevresindeki herkese zarar vermek için acımasız hamlelerini yapmaya başladı. Çelebi'nin isteğiyle karakola alınan Ozan, kendisine yapılan suçlamalarla zor durumda kaldı.

Alev Alev (3)

Amcasının ihanetine uğrayan Ozan, hapse girme tehlikesiyle karşı karşıyaydı. Hapis cezasının para cezasına çevrilmesi ise başka bir sorunu beraberinde getirdi. 120 bin lira karşılığında beraat eden Ozan'ın bu parayı nasıl bulacağı merak konusu olurken, çarpıcı gelişmeler yaşandı. Ozan'ın amcası, evi satın almak istedi. Borcu ödeyerek oğlunu kurtarmak isteyen Seher ise evi satmaya karar verdi.

Alev Alev (5)

Finalde evin kime satıldığını duyan Ozan ve Cemre büyük bir şaşkınlık yaşarken, her şeyin Çelebi'nin planı olduğunu anladılar. Çok değer verdiği evlerinin satıldığını öğrenen Ozan'ın, tüm bu başına gelenlerden sonra neler yapacağı şimdiden merak konusu oldu.

Alev Alev (6)

Yönetmenliğini Ahmet Katıksız'ın üstlendiği, senaryosunu Burcu Görgün'ün yazdığı dizinin kadrosunda başarılı oyuncular Demet Evgar, Hazar Ergüçlü, Dilan Çiçek Deniz, Cem Bender, Berkay Ateş, Cihangir Ceyhan, Berker Güven, Toprak Can Adıgüzel ile usta oyuncu Zuhal Olcay buluşuyor.

Alev Alev (4)

Alev Alev'in yeni bölümü Perşembe akşamı saat 20.00'de Show TV'de!

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Show TV Demet Evgar
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