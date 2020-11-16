Alev Alev dizisi 3. bölümden ön izleme sahnesi yayınlandı! Rüya ve Ömer'in mahalle turu! Alev Alev 2. son bölümde neler oldu?

Cemre'nin hayatı bambaşka bir yere savrulurken Rüya da sarnıçtaki yangından sonra hayatın hiç görmediği bir yüzüyle karşılaşmış, bir yandan en yakın arkadaşını kaybetmenin acısını yaşarken bir yandan da nişanlısı İskender'in gerçek yüzünü gördüğü için sarsılmıştı.

Alev Alev'in 3. bölüm 1. fragmanında ise Cemre'nin Ozan'ın kollarına düştüğü anlar "Cemre'ye ne oldu?" sorusunu akıllara getiriyor.

Show TV’de ekrana gelen, Ay Yapım imzalı Alev Alev’in 19 Kasım Perşembe ekrana gelecek olan 3. yeni bölümünde Tomris'in Şimal'den başka biri olma şansı vermediği Çiçek'in nasıl bir çıkış yolu bulacağı belli olacak.

Üstelik herkesi sarnıca çağıran kişi olduğu için onlarca insanın ölümünün yükünü üzerinde hissediyordu. Herkesin ölü sandığı Çiçek ise gözlerini Tomris'in evinde açtı.

Tomris'in, "Kızımın yerine geç! Şimal ol!" teklifiyle hayatının şokunu yaşarken genç kadının yangından sonraki görüntüsünü gördüğü anlar seyircileri derinden etkiledi. Ciddi yanıkları olan ve tanınmaz hale gelen Çiçek'in hayatında, başta kendisi olmak üzere her şey sonsuza kadar değişmişti.

Ozan, sarnıçtaki yangında yaşanan gerçekleri haber yapmaya devam ederken yazdıklarının doğru olduğunu bilen İskender bu durumdan rahatsız oldu. Önce Ozan'ı işinden etti, sonra da adam tutarak dövdürdü. Ancak Ozan ne gerçeklerden, ne de Cemre'ye yardım etmekten vazgeçti.

Cemre, Ozan ve Ömer'in yardımıyla kendisine ve Güneş'e sahte pasaport ayarlayarak kaçış planını yaptı ancak Çelebi, Cemre'nin izini bulmaya çok yaklaşmıştı.

Çelebi'nin adamı Adnan, Yedikule'de soruşturma yaptığı sırada Cemre'yi taksiye binerken görüp takibe aldı. Haberi alan Çelebi de hemen yola çıktı.