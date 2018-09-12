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Aleyna Tilki'den Dipsiz Kuyum isyanı

MAGAZİN HABERLERİ  | 12.09.2018 13:38 | Son Güncelleme

Aleyna Tilki ile Emrah Karaduman'ın 'Dipsiz Kuyum' şarkısına ilgi büyük! Tilki durumdan çok memnun olmasa da zaman zaman hayranlarını uyarmayı ihmal etmiyor

Aleyna Tilki'den Dipsiz Kuyum isyanı

Aleyna Tilki ile Emrah Karaduman'ın dünya listelerine giren, 'Dipsiz Kuyum' şarkısının sahtesi yapıldı. Aleyna Tilki'nin 'Dipsiz Kuyum'şarkısı şu ana kadar Youtube'da 40 milyon kez dinlendi.

Aleyna Tilki'nin 'Dipsiz Kuyum'undan remiks yapılarak hazırlanan 'Dipsiz Kuyu' adlı sahte şarkı dün gece i Tunes listelerinde 3'üncü sıraya kadar yükseldi.

BU ŞARKI BİZİM DEĞİL!

Bu sahtekarlığı fark eden Aleyna Tilki, hayranlarını böyle uyardı:

Bu Dipsiz Kuyum bizim şarkımız değil.
Kaçak paylaşılmış, sahte hali bile 3'e yükseldi. Almayın arkadaşlar...

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Aleyna Tilki Dipsiz Kuyum Dipsiz Kuyum çalıntı mı?

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