Aleyna Tilki'nin sözleri gündem olmuştu: Selen Görgüzel'den olay Aleyna Tilki açıklaması: Annesi...

Özel hayatıyla ilgili yaptığı paylaşımlarla sık sık gündem olan Aleyna Tilki, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şarkı söylemeyi çok özlediğini belirtmişti.

Tilki paylaşımında "Varoluşumdan ve duruşumdan dolayı sahnelerimin iptal edildiğini, bazı yerlerden banlandığımı artık zaten biliyorsunuz. Bir de beni çocukluğumdan beri canım pahasına vicdansızca çalıştıran insanlar, bugün daha fazla para kazanmak için beni ait olduğum sahnelerden alıkoymaya çalışıyorlar. Ve beni çalıştıranların yanındaki sektörü domine eden sanatçılar da, bu durumu en çok destekleyen insanlar. Hem de çok iyi bildiğiniz isimler bunlar" ifadelerini kullanmıştı.

Tilki sözlerine "Benim hayatımda sizin hayalinizdeki paradan çok daha büyük bir konforum var o da ait olduğum yerde şarkı söylemek! Şarkı söylemeyi çok özledim ve seyircim bu yılbaşında benden konser bekliyor! Bu olayı sadece beni dinlemek isteyenler çözebilir… Çünkü onlar yine benim çıkardığım şarkıları dinlemeye devam ediyorlar. Gerisini de canım Allah’ıma şikayet ediyorum. (Şu anda yüzyüze geldiğim kimse küfrümü üstüne alınmasın diğerlerinin zaten asla yüzüne bakmıyorum artık)" diyerek devam etmişti.

Selen Görgüzel, son zamanlarda söyledikleriyle çok konuşulan Aleyna Tilki ve annesi hakkında sert açıklamalarda bulundu.

Görgüzel, "Aleyna'ya üzülüyorum. Ben Aleyna'nın yanlış bir şey yaptığını düşünmüyorum. Ama biraz çocukluğunun getirdiği tecrübesizlikle hırçınlaşıyor. Onuda sahiplenecek aile, anne, kardeş arkasında durmadığı için sektörel anlamda yalnız kalıyor. Aleyna ses olarak çok kuvvetli çokta potansiyel hepimiz Aleyna'ya sahip çıklmalıyız. Ben annesine kızıyorum. Annesi yanında duracakken kardeşi albüm çıkarıyor, annesi albüm çıkarıyor" dedi.