MAGAZİN

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Aleyna Tilki'nin sözleri gündem olmuştu: Selen Görgüzel'den olay Aleyna Tilki açıklaması: Annesi...

Aleyna Tilki'nin sözleri gündem olmuştu: Selen Görgüzel'den olay Aleyna Tilki açıklaması: Annesi...

03.01.2024 11:34 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şarkıcı Aleyna Tilki sosyal medya hesabından "Varoluşumdan ve duruşumdan dolayı sahnelerimin iptal edildiğini, bazı yerlerden banlandığımı artık zaten biliyorsunuz" diyerek şarkı söylemeyi özlediğini söylemişti. Selen Görgüzel, son zamanlarda söyledikleriyle çok konuşulan Aleyna Tilki ve annesi hakkında sert açıklamalarda bulundu.

Özel hayatıyla ilgili yaptığı paylaşımlarla sık sık gündem olan Aleyna Tilki, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şarkı söylemeyi çok özlediğini belirtmişti.

Tilki paylaşımında "Varoluşumdan ve duruşumdan dolayı sahnelerimin iptal edildiğini, bazı yerlerden banlandığımı artık zaten biliyorsunuz. Bir de beni çocukluğumdan beri canım pahasına vicdansızca çalıştıran insanlar, bugün daha fazla para kazanmak için beni ait olduğum sahnelerden alıkoymaya çalışıyorlar. Ve beni çalıştıranların yanındaki sektörü domine eden sanatçılar da, bu durumu en çok destekleyen insanlar. Hem de çok iyi bildiğiniz isimler bunlar" ifadelerini kullanmıştı.

Tilki sözlerine "Benim hayatımda sizin hayalinizdeki paradan çok daha büyük bir konforum var o da ait olduğum yerde şarkı söylemek! Şarkı söylemeyi çok özledim ve seyircim bu yılbaşında benden konser bekliyor! Bu olayı sadece beni dinlemek isteyenler çözebilir… Çünkü onlar yine benim çıkardığım şarkıları dinlemeye devam ediyorlar. Gerisini de canım Allah’ıma şikayet ediyorum. (Şu anda yüzyüze geldiğim kimse küfrümü üstüne alınmasın diğerlerinin zaten asla yüzüne bakmıyorum artık)" diyerek devam etmişti.

Selen Görgüzel, son zamanlarda söyledikleriyle çok konuşulan Aleyna Tilki ve annesi hakkında sert açıklamalarda bulundu.

Görgüzel, "Aleyna'ya üzülüyorum. Ben Aleyna'nın yanlış bir şey yaptığını düşünmüyorum. Ama biraz çocukluğunun getirdiği tecrübesizlikle hırçınlaşıyor. Onuda sahiplenecek aile, anne, kardeş arkasında durmadığı için sektörel anlamda yalnız kalıyor. Aleyna ses olarak çok kuvvetli çokta potansiyel hepimiz Aleyna'ya sahip çıklmalıyız. Ben annesine kızıyorum. Annesi yanında duracakken kardeşi albüm çıkarıyor, annesi albüm çıkarıyor" dedi.

İlginizi Çekebilir

Kış soğuklarına Columbia ile meydan okuyun! Columbia mont ve polarlar indirime girdi

Kış soğuklarına Columbia ile meydan okuyun! Columbia mont ve polarlar indirime girdi

 Tasarım ödüllü Cosori airfryer Günün Fırsatları kapsamında indirimde

Tasarım ödüllü Cosori airfryer Günün Fırsatları kapsamında indirimde

 Kaliteli, fonksiyonel! Çok satan listesinde zirvede yer alan ürünler

Kaliteli, fonksiyonel! Çok satan listesinde zirvede yer alan ürünler

 Sportif kombinlerinizin en havalı eşlikçisi olacak!

Sportif kombinlerinizin en havalı eşlikçisi olacak!

 Dondurucu soğuklarda bile sıcacık hissetmenizi sağlayacak montlar burada!

Dondurucu soğuklarda bile sıcacık hissetmenizi sağlayacak montlar burada!

 En çok tercih edilen Stanley ve Zwilling termosları karşılaştırdık

En çok tercih edilen Stanley ve Zwilling termosları karşılaştırdık

Mynet’te ilginizi çeken kategorileri özelleştirin ve kendiniz için kişiselleştirin…

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Karısına lüks çantayı almak için Seçil Erzan'dan bakın kaç para istedi! İlginç detaylar: "Futbolu bıraktım ya ben senin lafına..."Karısına lüks çantayı almak için Seçil Erzan'dan bakın kaç para istedi! İlginç detaylar: "Futbolu bıraktım ya ben senin lafına..."
Makyajsız yakalandı, poz vermekten çekinmediMakyajsız yakalandı, poz vermekten çekinmedi
Canlı yayında Dilan Polat'ın avukatı ve sunucu fena gerildi! "Uyduruyorsunuz"Canlı yayında Dilan Polat'ın avukatı ve sunucu fena gerildi! "Uyduruyorsunuz"
Anahtar Kelimeler:
Aleyna Tilki Selen Görgüzel sosyal medya söyledi
En Çok Okunan Haberler
Aralık ayı enflasyonu belli oldu! Memura emekliye zamda son söz

Aralık ayı enflasyonu belli oldu! Memura emekliye zamda son söz

2024 memur zammı netleşti!

2024 memur zammı netleşti!

6 aylık enflasyon farkı belli oldu: SSK ve Bağ-Kur emekli maaşı zammı netleşti!

6 aylık enflasyon farkı belli oldu: SSK ve Bağ-Kur emekli maaşı zammı netleşti!

İkinci ek MTV iddiası için resmi açıklama geldi!

İkinci ek MTV iddiası için resmi açıklama geldi!

İstanbul'a lapa lapa kar yağacak, kutup soğukları geliyor!

İstanbul'a lapa lapa kar yağacak, kutup soğukları geliyor!

O linke sakın tıklamayın! "Türkiye'de çok büyük siber saldırı"

O linke sakın tıklamayın! "Türkiye'de çok büyük siber saldırı"

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Eleştiri yağdı! 'Kocam iki katım yaşında'

Eleştiri yağdı! 'Kocam iki katım yaşında'

Kış soğuklarına Columbia ile meydan okuyun! Columbia mont ve polarlar indirime girdi

Kış soğuklarına Columbia ile meydan okuyun! Columbia mont ve polarlar indirime girdi

Korkunç olay! Otizmli kayınbiraderine tecavüz edip hamile kaldı

Korkunç olay! Otizmli kayınbiraderine tecavüz edip hamile kaldı

Sokak sokak çırılçıplak gezen adam ortalığı birbirine kattı

Sokak sokak çırılçıplak gezen adam ortalığı birbirine kattı

Tasarım ödüllü Cosori airfryer Günün Fırsatları kapsamında indirimde

Tasarım ödüllü Cosori airfryer Günün Fırsatları kapsamında indirimde

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.