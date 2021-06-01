Alfa Romeo, Giulia GTA’yı tanıttı

Markanın 111 yıllık tarihindeki en başarılı modellerinden birinden esinlenen yeni Giulia GTA, tasarım, mekanik mükemmellik ve sürüş keyfini ortaya koyuyor. 540 HP güç üreten Alfa Romeo GTA, litre başına 187 HP ile sınıfının en iyi litre başına güç değerini ortaya koyan 2,9 V6 Bi-Turbo motorla hayat buluyor. Alfa Romeo Giulia GTA, aynı zamanda 111 yıl önce kurulan markanın, performans ve touring dünyasının köklerine dönüş niteliği de taşıyor. Alfa Romeo, sertifikalandırılmış ve numaralandırılmış olarak sınırlı sayıda üretilen Giulia GTA ve GTAm versiyonları için sipariş almaya başladı. 0’DAN 100 KM/S HIZA SADECE 3,6 SANİYEDE ULAŞIYOR Giulia GTA’nın ağırlığını azaltmak için karbon fiber ve kompozit bileşenler yoğun olarak kullanıldı. Ultra hafif malzemelerle tasarlanan ve Giulia Quadrifoglio’ya kıyasla 100 kg'a kadar ağırlık avantajına sahip olan Giulia GTA, 540 HP güç üreten Alfa Romeo 2,9 V6 Bi-Turbo motorla hayat buldu. Giulia GTA, hem pistteki tur zamanı hem de hızlanma açısından olağanüstü performans ortaya koyuyor ve Launch Mode sistemi ile 0’dan 100 km/s hıza sadece 3,6 saniyede ulaşıyor. Alfa Romeo mühendisleri, aerodinamiği ve yol tutuşu iyileştirmek için çok çalıştı ve 1965 Giulia GTA ile aynı yaklaşımı kullanarak karbon fiber ve kompozit bileşenleri yoğun olarak kullandı ve otomobilin ağırlığını azalttı. Aynı zamanda aerodinami alanında Sauber Engineering’in Formula 1 teknik uzmanlığı ile sağlanan sinerji ile otomobilin yere basma kuvveti artırılarak iyileştirildi. Giulia GTA’nın aerodinamik iyileştirmeleri kapsamında yeni ve GTAm versiyonunda 4 kademeli olarak ayarlanabilen arka spoyler devreye alındı. Yine GTAm versiyonunda kullanıma sunulan aktif ön lip, pist kullanımında 40 mm’ye kadar uzatılabiliyor. Karbon fiber arka difüzöre entegre edilen titanyum Akrapovič ortadan çıkışlı egzoz sistemi ile bir sedanda ilk kez kullanılan merkezi tek bijona sahip 20 inçlik jantlar ve Pilot Sport Cup 2 Michelin lastikler versiyona özel diğer özellikler olarak öne çıkıyor. Giulia GTA’nın rüzgar tünelindeki kapsamlı testler sadece aerodinamik eklentileri

beraberinde getirmekle kalmadı, aynı zamanda özel olarak geliştirilen tamamen kapalı bir alt gövdeyi beraberinde getirdi. GTA ve GTAm’de ayrıca yüksek hızlardaki yol tutuşu arttıran yeni hava çıkış kanalları da bulunuyor. Giulia GTAm’deki aerodinamik çözüm, daha önce kendi sınıfında referans noktası olan Giulia Quadrifoglio’ya kıyasla üç kat daha iyi sonuç veriyor. Modelin yol tutuşu daha da iyileştirmek için geliştirilen süspansiyon sisteminin ön iz genişliği 25 mm ve arka iz genişliği ise 50 mm arttırıldı ve ön ve arka süspansiyon bağlantıları da yenilendi. Süspansiyon ve direksiyon sisteminde yapılan iyileştirmeler tüm yol yüzeylerinde konforu olumsuz etkilemeden daha yüksek viraj alma hızı ve yüksek hız stabilitesi sağlıyor. Motorun performansını arttırmak için piston soğutma sistemini ve piston kollarınının revize edildiği GTA’nın, Giulia Quadrifoglio’da 510 HP güç üreten tamamı alüminyum Alfa Romeo 2.9 V6 Bi-Turbo motoru, Alfa Romeo mühendislerinin iyileştirmeleri sayesinde 540 HP güç üretir hale getirildi.

ZAMANIN ÖTESİNDE, BENZERSİZ TASARIM Alfa Romeo tasarımcıları, her dönemde estetik ve işlevselliği harmanlayan benzersiz otomobilleri hayata geçirdi. Bugünkü tasarımıyla Giulia GTA, Quadrifoglio versiyonunu esas alan ve çok daha üstün bir performans seviyesi sunan sunarken, daha büyük hava girişleri kadar karbon fiber teknik eklentileriyle, motorun gücüne ve performansına vurgu yapıyor. Efsanevi ızgara “Trilobo” da DNA’sına sadık kalarak Giulia GTA’nın gücüne ve performansına uyarlandı. Karakteristik Alfa Romeo unsurlarından biri olan ızgara üzerindeki yarıklar soğutma sürecini optimize ediyor. Karbon fiber yan etekler, genişletilen ön ve arka çamurluklar yandan bakıldığında otomobilin gücüne ve dinamizmine vurgu yapıyor. Formula 1 dünyasına ait bir özellik olan ve bir sedanda ilk kez kullanılan merkezi tek bijona sahip yeni 20 inçlik jantlar görünümü tamamlarken hafif yapılarıyla otomobilin performansını tamamlıyor. İç mekânda; kapı panelleri, ön konsol, direk kaplamaları ve koltukların merkezinde kullanılan Alcantara® döşeme ile şık ve sportif bir görünüm sergilerken, kalite algısını da üst seviyeye taşıyor. Ayrıca GTAm versiyonunda kask ve yangın söndürücü için özel olarak tasarlanan standa yer açmak için arka koltuklar iptal ediliyor. Yeni mat karbon fiber eklentiler, kabin içine özel bir zarafet kazandırıyor. Yarış dünyasından esintiler taşıyan GTAm versiyonu ve bu haliyle daha da dikkat çeker hale geliyor. Arka kapı döşemelerinin de iptal edildiği versiyonda; ön kapılarda iç kapı kolları bulunmuyor ve kayış tutamaklarla açılıyor ve altı nokta SABELT emniyet kemerleri ile takla barı güvenliği tamamlıyor.