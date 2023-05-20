Ali Babacan canlı yayında açıkladı! Cumhur İttifakı'na dikkat çeken teklif

Türkiye, Cumhurbaşkanlığı seçimi için ikinci tura kilitlendi. Cumhurbaşkanlığı için Cumhur İttifakı adayı Recep Tayyip Erdoğan ve Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu yarışacak. 28 Mayıs'ta yapılacak seçimler öncesinde Millet İttifakı ortağı DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'dan dikkat çeken bir açıklama geldi.

BABACAN'DAN CUMHUR İTTİFAKI'NA ANAYASA TEKLİFİ

Babacan katıldığı canlı yayında "Eğer Cumhur İttifakı anayasa değişikliği konusunda 'Gelin beraber çalışalım' derse çalışmaya hazırız. Biz onlara da gelin beraber çalışalım deriz" dedi.

"OTURUP TAM MUTABAKAT ARAMAK LAZIM"

İşte Babacan'ın açıklamasından satır başları:

"Mevcut Meclis aritmetiği anayasanın ancak Cumhur ve Millet İttifakı'nın beraber çalırsa bize değişeceğini gösteriyor. Cumhur ve Millet İttifakı'nın uzlaşmadığı bir konuda anayasa değikliği mümkün görünmüyor. Şu an da Meclis'in tablosu bize bunu söylüyor. Anayasada değişiklik yapmak istiyorsak oturup tam mutabakat aramak lazım.

Eğer Cumhur İttifakı anayasa değişikliği konusunda "Gelin beraber çalışalım" derse çalışmaya hazırız. Biz onlara da gelin beraber çalışalım deriz."

