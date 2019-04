Ali Koç: Hocamızın isteği doğrultusunda oyuncuların listesi belirlendi

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Yüksek Divan Kurulu Nisan ayı Olağan Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu.

Konuşmasına 11 Nisan günü vefat eden Can Bartu'yu anarak başlayan Ali Koç, ''Mekanı cennet olsun kendisine yakışır bir uğurlama töreni yaptığımızı düşünüyorum. Basketbol ve futbolda ilk ve tek olan belki de hiçbir zaman kırılamayacak rekorları temsil ettikleri ve her şeyden önemlisi iyi bir insan olarak sadece Fenerbahçe'nin değil tüm spor camiasında taht kuran efsanemizi unutmayacağız. İlk yönetim kurulu toplantısında alacağımız karar ile Can Bartu'yu ölümsüzleştirmek için heykel yapmak için karar alacağız. Sizinle burada Şubat ayında buluştuğumuzda çok üzücü bir devre geçirdiğimizi ve tüm sorumluluğun bizde olduğunu ifade etmiştim. Bugün de sorumluk bizdedir. Ancak Şubat ayında konuştuğumuzda sizlere ikinci yarının çok daha iyi geçeceğini ifade etmiştim. 5 nokta atış transfer yaptığımızı söylemiştim. Daha iyi bir Fenerbahçe göreceğimizi arzu ettiğimizi ifade etmiştim. Bununla beraber ilk yarıya göre daha iyi bir puan toplamış olabiliriz ama hiçbir şey ifade etmiyor. Evet iyi çalışıyoruz iyi mental yükleme yapılıyor taraftarımız sağ olsun iyi destek veriyorlar. Alanya maçına kadar Fenerbahçe'yi yenmek daha zor oluyordu daha fazla kazanıyorduk ama Alanya maçının ikinci yarısında bu argümanları sunamıyorum. Ne yazık ki şu an istediğimiz noktada değiliz. İstediğimiz nokta bugün geldiğimiz noktada sıralamayı daha rahat yerde olup önümüzdeki sezon kullanmak istediğimiz gençlerden daha fazla yararlanmaktı. 5 maçımız kaldı tarihe kötü bir şekilde girmek istemiyorsanız bu camiayı bir nebze olsun mutlu etmek istiyorsanız son 5 maçı kazanın artık top sizde biz size inanmak güvenmek moral veririz dedik. Bu akşamda uzun süredir sahamızda yenilmediğimiz Trabzonspor'u misafir ediyoruz. Umarım bu arzu ve temenni bu maçla başlar. Alınacak pek ders çok var. Mazereti hiçbir zaman üretmedik. En önemli ders çok fazla değişikliği aynı anda yapmamız. Önümüzdeki sezonun planlarının daha iyi yapılması ve daha arzulu mücadeleci takımı önümüzdeki aylarda kurmak bunun için çalışmalar görüşmeler yapılıyor. Oyuncular belirlendi. Hocamızın isteği doğrultusunda oyuncuların listesi belirlendi" diye konuştu.