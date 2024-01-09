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  4. Alın daraltma estetiği yaptırmıştı... Umut Akyürek imaj tazeledi! Son haline yorum yağdı

Alın daraltma estetiği yaptırmıştı... Umut Akyürek imaj tazeledi! Son haline yorum yağdı

09.01.2024 15:25 | Son Güncelleme:
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Türk Sanat Müziği'nin sevilen isimlerinden biri olan Umut Akyürek yaptırdığı estetiklerle zaman zaman gündeme geliyor. Sosyal medyayı da oldukça aktif kullanan ünlü isim her paylaşımıyla sosyal medyayı sallıyor. Yerli Angelina olarak anılan Umut Akyürek son olarak alın daraltma estetiği yaptırmıştı. Ünlü isim şimdi de son haliyle gündem oldu.

Türk sanat müziğinin sevilen isimleri arasında yer alan Umut Akyürek geçirdiği estetik operasyonlar sorası dünyaca ünlü yıldız Angelina Jolie'ye benzetilmişti. Yerli Angelina olarak anılan Umut Akyürek son olarak alın daraltma estetiği yaptırmıştı.

Umut Akyürek alın

Yüzünde botoks, dolgu gibi birçok işlem olduğu tahmin edilen Umut Akyürek şimdi de imaj değişikliğiyle gündem oldu. Ünlü şarkıcı, yeni saç stiliyle takipçilerinden tam not aldı.

Umut Akyürek 1

Ünlü isme; 'Harika görünüyorsun', 'Çok genç duruyorsun', 'Saçınız olay', 'Çok yakışmış' gibi yorumlar yapıldı.

Umut Akyürek 2

Sosyal medyayı aktif kullanan şarkıcı Umut Akyürek, özellikle kendisi gibi sanatçı eşi Oktay Ertuğrul ve 18 yaşındaki kızı Melek Bal ile paylaşımlarıyla da dikkat çekiyor.

umut kızı

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Umut Akyürek sosyal medya stil yaşında oktay ertuğrul
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