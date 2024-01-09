Alın daraltma estetiği yaptırmıştı... Umut Akyürek imaj tazeledi! Son haline yorum yağdı

Türk sanat müziğinin sevilen isimleri arasında yer alan Umut Akyürek geçirdiği estetik operasyonlar sorası dünyaca ünlü yıldız Angelina Jolie'ye benzetilmişti. Yerli Angelina olarak anılan Umut Akyürek son olarak alın daraltma estetiği yaptırmıştı.

Yüzünde botoks, dolgu gibi birçok işlem olduğu tahmin edilen Umut Akyürek şimdi de imaj değişikliğiyle gündem oldu. Ünlü şarkıcı, yeni saç stiliyle takipçilerinden tam not aldı.

Ünlü isme; 'Harika görünüyorsun', 'Çok genç duruyorsun', 'Saçınız olay', 'Çok yakışmış' gibi yorumlar yapıldı.

Sosyal medyayı aktif kullanan şarkıcı Umut Akyürek, özellikle kendisi gibi sanatçı eşi Oktay Ertuğrul ve 18 yaşındaki kızı Melek Bal ile paylaşımlarıyla da dikkat çekiyor.







