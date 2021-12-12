Alişan'dan Survivor All Star paylaşımı

Acun Ilıcalı, merakla beklenen 'Survivor ne zaman başlıyor, Survivor kadrosunda kimler olacak?' sorularının cevaplarını verdi.

Survivor All Star kadrosu belli oldu. Ilıcalı, Survivor 2022 Ünlüler ve Gönüllüler takımlarını Instagram'dan açıkladı. Acun Ilıcalı'nın açıklamasından kısa süre sonra Alişan'dan da bir paylaşım geldi.

Alişan yarışmada kimi tutacağına şimdiden karar vermiş gibi. Alişan paylaşımında Survivor Ardahan'ı paylaşarak "Kardeşim yolun açık olsun" notunu düştü.





