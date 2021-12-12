MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Alişan'dan Survivor All Star paylaşımı

Alişan'dan Survivor All Star paylaşımı

12.12.2021 15:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Survivor All Star yarışmacıları belli olur olmaz Alişan'dan paylaşım geldi. Alişan favorisi olan Survivor Ardahan'a başarılar diledi.

Alişan'dan Survivor All Star paylaşımı

Acun Ilıcalı, merakla beklenen 'Survivor ne zaman başlıyor, Survivor kadrosunda kimler olacak?' sorularının cevaplarını verdi.

Survivor All Star kadrosu belli oldu. Ilıcalı, Survivor 2022 Ünlüler ve Gönüllüler takımlarını Instagram'dan açıkladı. Acun Ilıcalı'nın açıklamasından kısa süre sonra Alişan'dan da bir paylaşım geldi.

Survivor All Star yarışmacıları kimler oldu? Acun Ilıcalı Survivor Ünlüler ve Gönüllüler Takımı'nı açıkladıSurvivor All Star yarışmacıları kimler oldu? Acun Ilıcalı Survivor Ünlüler ve Gönüllüler Takımı'nı açıkladı

Alişan yarışmada kimi tutacağına şimdiden karar vermiş gibi. Alişan paylaşımında Survivor Ardahan'ı paylaşarak "Kardeşim yolun açık olsun" notunu düştü.

Ekran Alıntısı

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Köpeğin boğazını sıkıp işkence yaptı! Dehşet anları kameradaKöpeğin boğazını sıkıp işkence yaptı! Dehşet anları kamerada
PARTNER Yemeyen bin pişman! O hastalığa kalkan oluyor Yemeyen bin pişman! O hastalığa kalkan oluyor
Survivor All Star Ünlüler ve Gönüllüler yarışmacıları kimler? Survivor All Star Ünlüler ve Gönüllüler yarışmacıları kimler?
Anahtar Kelimeler:
survivor Alişan
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

İstanbul'da bazı marketlerde satış kısıtlaması başladı! İşte satış kısıtlaması olan ürünler

İstanbul'da bazı marketlerde satış kısıtlaması başladı! İşte satış kısıtlaması olan ürünler

Mahkeme, baldıza yapılan teklifi duyunca çifti boşadı

Mahkeme, baldıza yapılan teklifi duyunca çifti boşadı

Nesli tükenme tehlikesi altında! Ağaçta gören inanamadı

Nesli tükenme tehlikesi altında! Ağaçta gören inanamadı

Şaka faciayla sonuçlandı! Arkadaşını alev alev yaktı

Şaka faciayla sonuçlandı! Arkadaşını alev alev yaktı

AK Parti'den memur maaşları ile ilgili açıklama

AK Parti'den memur maaşları ile ilgili açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbullulara 'müjde' olarak duyurmuştu! Çalışmalar 2022'de başlıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbullulara 'müjde' olarak duyurmuştu! Çalışmalar 2022'de başlıyor

İlginizi Çekebilir

Canlılığıyla görenleri büyüleyecek saçlar için en iyi saç kremi çeşitleri

Canlılığıyla görenleri büyüleyecek saçlar için en iyi saç kremi çeşitleri

Konuşanlar tartışması Meclise taşındı! Ilıcalı ve Hasan Can için çok sert sözler

Konuşanlar tartışması Meclise taşındı! Ilıcalı ve Hasan Can için çok sert sözler

5 dakikada kuaförden çıkmış gibi görünmek isteyenler için en güzel saç ürünleri

5 dakikada kuaförden çıkmış gibi görünmek isteyenler için en güzel saç ürünleri

Olay açıklama! "Altını da beraber kaçırdılar"

Olay açıklama! "Altını da beraber kaçırdılar"

Hasan Can Kaya'ya kötü haber! RTÜK Başkanı açıkladı

Hasan Can Kaya'ya kötü haber! RTÜK Başkanı açıkladı

Eski gelin adayının yeni mesleği şaşırttı

Eski gelin adayının yeni mesleği şaşırttı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.