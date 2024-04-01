Alişan ve Şahan Gökbakar birbirini engelledi! Alişan sebebini açıkladı

Şarkıcı Alişan çocukları Burak, Eliz ve yeğeni Ceylan ile Bebek Parkı'nda piknik yaparken görüntülendi.

Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Alişan, bayramı ailesiyle birlikte geçireceğini ve sahne almayacağını açıkladı.

Alişan, Galatasaraylı ünlü isim Şahan Gökbakar ile aralarında geçen sosyal medya atışmasını da dile getirdi.

"O BENİ ENGELLEDİ"

Habertürk'ün haberine göre, Fenerbahçe'nin Avrupa kupasında ağır bir yenilgi aldığı gece Şahan Gökbakar'ın alaycı bir paylaşım yapmasının ardından başlayan bu atışma, karşılıklı olarak birbirlerini sosyal medyada engellemeleriyle sonuçlandı.

Alişan, bu durumu "O beni engelledi, ben onu engelledim. Hep birlikte birbirimizi engelledik" şeklinde özetledi.







