Alışveriş merkezinin ortasında müstehcen film izledi! Sesini duyabilmek için telefonu kulağına götürünce fena yakalandı

Sosyal medyada ifşa edilen görüntüler kısa sürede sosyal medyada binlerce izlenmeye ulaşarak viral oldu. Söz konusu görüntülerde bir alışveriş merkezinin dinlenme bölümünde oturan yaşlı bir adamın cep telefonundan bir şeyler izlediği anlar yer aldı. Ancak yaşlı adamın telefondaki videonun sesini daha net duyabilmek için cihazı kulağına doğru götürdüğü anlarda gözüken ekranda +18 görüntülerin yer alması herkesi şaşırttı.

BİR ANLIK DALGINLIK

Yaşlı adamın ekranında +18 görüntülerin olduğunu gören arka masadakiler o anları saniye saniye çekerek sosyal medyadan ifşa etti. Sosyal medyada popüler olan görüntüler kısa sürede binlerce beğeni ve yorum toplamayı başardı.