Mynet Trend

  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Eğlence
  4. Alışveriş merkezinin ortasında müstehcen film izledi! Sesini duyabilmek için telefonu kulağına götürünce fena yakalandı

Alışveriş merkezinin ortasında müstehcen film izledi! Sesini duyabilmek için telefonu kulağına götürünce fena yakalandı

06.07.2023 13:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Alışveriş merkezinde bir masada oturduğu sırada +18 görüntüler izlediği fark edilen adamın ifşa edilen görüntüleri sosyal medyada gündem yarattı. Yaşlı adamın telefondan gelen sesi daha net duyabilmek için kulağına yakınlaştırdığı anlarda ekrana yansıyan görüntüler arka masada oturanlar tarafından çekildi. İfşa edilen görüntüler sosyal medyada gündem yarattı.

Sosyal medyada ifşa edilen görüntüler kısa sürede sosyal medyada binlerce izlenmeye ulaşarak viral oldu. Söz konusu görüntülerde bir alışveriş merkezinin dinlenme bölümünde oturan yaşlı bir adamın cep telefonundan bir şeyler izlediği anlar yer aldı. Ancak yaşlı adamın telefondaki videonun sesini daha net duyabilmek için cihazı kulağına doğru götürdüğü anlarda gözüken ekranda +18 görüntülerin yer alması herkesi şaşırttı.

BİR ANLIK DALGINLIK

2

Yaşlı adamın ekranında +18 görüntülerin olduğunu gören arka masadakiler o anları saniye saniye çekerek sosyal medyadan ifşa etti. Sosyal medyada popüler olan görüntüler kısa sürede binlerce beğeni ve yorum toplamayı başardı.

İlginizi Çekebilir

Metroda cinsel ilişkiye girdiler! Annesi videoyu görünce...

Metroda cinsel ilişkiye girdiler! Annesi videoyu görünce...

 Bir gören bir daha baktı! Metro istasyonunda çırılçıplak...

Bir gören bir daha baktı! Metro istasyonunda çırılçıplak...

 Herkesi şaşkına çevirdi! Ölen balinanın bağırsaklarından servet çıktı

Herkesi şaşkına çevirdi! Ölen balinanın bağırsaklarından servet çıktı

 Kapağı açınca şoke oldu! 3 yıldır yaşadığı evde...

Kapağı açınca şoke oldu! 3 yıldır yaşadığı evde...

 Yabani ot zannettiler! Tomar tomar para çıktı

Yabani ot zannettiler! Tomar tomar para çıktı

 Eşini ve komşusunu aynı yatakta yakaladı! Yasak aşkı görünce...

Eşini ve komşusunu aynı yatakta yakaladı! Yasak aşkı görünce...

 Kıyıya kadar geldi! Çığlık çığlığa kaçmaya çalıştılar

Kıyıya kadar geldi! Çığlık çığlığa kaçmaya çalıştılar

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Tişörtünü yukarı kaldırdı! Göğüslerini gösteren olay pozTişörtünü yukarı kaldırdı! Göğüslerini gösteren olay poz
Köpek gezdirirken kaybolmuştu! 8 yıl sonra canlı olarak bulunduKöpek gezdirirken kaybolmuştu! 8 yıl sonra canlı olarak bulundu
Nedimeler coştukça coştu! Twerk yapıp iç çamaşırlarını gösterdilerNedimeler coştukça coştu! Twerk yapıp iç çamaşırlarını gösterdiler
Anahtar Kelimeler:
sosyal medya Alışveriş merkezi müstehcen

En Çok Okunan Trend Haberler

Çırılçıplak soyunup ağaçla cinsel ilişkiye girmeye çalıştı

Çırılçıplak soyunup ağaçla cinsel ilişkiye girmeye çalıştı

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

10 yaşındaki kıza tecavüz etti! Hamile olduğunu öğrenince...

10 yaşındaki kıza tecavüz etti! Hamile olduğunu öğrenince...

Fiyatı düştü! Tasarım ödüllü Cosori airfryerda kaçırılmayacak fırsat

Fiyatı düştü! Tasarım ödüllü Cosori airfryerda kaçırılmayacak fırsat

Herkesi şaşkına çevirdi! Ölen balinanın bağırsaklarından servet çıktı

Herkesi şaşkına çevirdi! Ölen balinanın bağırsaklarından servet çıktı

Rekoru kırmak istedi! 50 saat boyunca aralıksız masaj yaptı ve...

Rekoru kırmak istedi! 50 saat boyunca aralıksız masaj yaptı ve...

Altınyıldız Classics, Kiğılı... İster klasik ister spor, tarzınızı yansıtacak kaliteli ürünlerde indirim

Altınyıldız Classics, Kiğılı... İster klasik ister spor, tarzınızı yansıtacak kaliteli ürünlerde indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.