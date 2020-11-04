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Aliyev: Dağlık Karabağ’daki savaşı durdurmaya hazırız

DÜNYA HABERLERİ  | 04.11.2020 11:23 | Son Güncelleme

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Ermenistan’ın işgal ettiği topraklardan askerlerini çekmesi şartıyla Dağlık Karabağ’daki savaşı durdurmaya hazır olduklarını ifade etti.

Aliyev: Dağlık Karabağ’daki savaşı durdurmaya hazırız

İtalya’daki La Repubblica gazetesine konuşan Aliyev, “Savaş ne kadar hızlı biterse o kadar iyi. Birçok kez söyledim, bir kez daha tekrar edebilirim… Ermenistan Başbakanı (Nikol Paşinyan) kalan diğer topraklardan ayrılma sorumluluğunu üstlenirse, biz bugün savaşı durdurmaya hazırız. Henüz kendisi bu sorumluluğu üstlenmiş değil” dedi.

Aliyev, BMGK kararlarının temel ilkeleri gereği, ilk önce 5, daha sonra da 2 bölgenin daha kurtarılması gerektiğini ifade etti.

Aliyev, “Biz tek taraflı olarak 4 bölgeyi kurtardık. Bu nedenle Paşinyan, işgal altında olmaya devam eden Ağdam, Kelbecer, Laçın bölgelerindeki askerlerin çekileceğini açıklamalı, ancak kendisi böyle bir açıklama yapmıyor. Bu da savaşın sona ermesini istemediğini gösteriyor” dedi.

Paşinyan daha önce Al Arabiya televizyonuna yaptığı açıklamada, Erivan’ın Dağlık Karabağ’daki krizin çözümü için müzakereye hazır olduğunu, ancak Bakü’nün taviz yoluna gitmediğini söylemişti.

Uzun yıllardır çözüm bekleyen Dağlık Karabağ'daki çatışmalar, 27 Eylül'de yeniden alevlenmişti. Resmi olarak Azerbaycan'ın bir parçası olan Dağlık Karabağ, fiilen Ermeni güçlerin denetiminde.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ermenistan Dışişleri Bakanı Zograb Mnatsakanyan ve Ceyhun Bayramov 9 Ekim’de Moskova’da görüşmeler gerçekleştirmişti. Daha sonra 10 Ekim’de ateşkes ilan edilmesi üzerinde anlaşılmıştı. Ateşkes ihlallerinin ardından 18 Ekim’de de yeni bir ateşkes ilan edilmişti, ancak ihlaller bundan sonra da durmadı.

Son olarak da Dağlık Karabağ’da insani amaçlı geçici üçüncü bir ateşkes 26 Ekim’de yerel saatle 08.00’da yürürlüğe girmişti.

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