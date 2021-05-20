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Alkol komasına giren genç kaldırımda yatarken bulundu

20.05.2021 10:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa’da aşırı alkol sebebiyle kaldırım taşına sızan ve bir süre sonra kendinden geçen 20 yaşındaki gencin yardımına gazeteciler koştu.

Alkol komasına giren genç kaldırımda yatarken bulundu

Olay saat 20.30 sularında merkez ilçe Osmangazi’ye bağlı Gazcılar Mahallesi Cezaevi sokakta meydana geldi.

Kaldırım taşına uzanır halde hareketsiz şekilde yatan vatandaşı fark eden mahalle sakinleri durumu polise ihbar etti.

Olay yerine gelen polis, yerde yatan E.D (20) isimli gencin alkol komasına girdiğini anlayınca olay yerine ambulans ekibi sevk edildi.

Yaşananlar esnasında gazeteciler ile alkol komasına giren gencin diyalogları kameralara yansıdı. Gazetecilere bir daha alkol kullanmayacağına dair söz veren gencin sergilediği tavırlar yürekleri burktu.

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(İHA)

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Bursa
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