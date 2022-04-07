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  4. Alman basını yazdı! Buça'daki sivil katliamının telsiz kayıtları ortaya çıktı

Alman basını yazdı! Buça'daki sivil katliamının telsiz kayıtları ortaya çıktı

07.04.2022 11:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tüm dünya Ukrayna'nın Buça kentindeki katliamı konuşurken Alman basınından yeni bir iddia ortaya atıldı. Der Spiegel dergisi, Rus askerlerinin Buça'da sivillere yönelik vahşeti telsiz mesajlarında birbirleriyle konuştuklarını yazdı.

Alman basını yazdı! Buça'daki sivil katliamının telsiz kayıtları ortaya çıktı

Ukrayna'nın Buça kentinden çekilen askerlerinin, hemen öncesinde sivilleri katlettiği görüntüler tüm dünyanın kanını dondurmuştu. Vahşetin yankıları sürerken, Alman Der Spiegel dergisi, Rus askerlerinin bu vahşeti telsizde birbirleriyle konuştuğunu iddia etti.

Dergi, Alman Dış İstihbarat Servisi'ne (BND) dayandırdığı haberinde, BND'nin Rus askerlerinin telsiz trafiğini kaydettiğini ve bir askerin diğerine, kendisinin Buça'da bisikletli birini vurduğunu söylediği ileri sürüldü.

Başka bir telsiz kaydında ise bir kişinin, "Önce askerleri sorgulayın sonra vurun" dediği belirtildiği savunuldu.

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BND kayıtlarının, Buça'daki vahşetin ne tesadüfi ne de kontrolden çıkan askerlerin bireysel eylemleri olmadığını gösterdiği vurgulandı.

Telsiz kayıtlarında, askerlerin vahşet ve günlük yaşamları hakkında konuştukları aktarıldı.

Haberde, Rus askerlerin konuşmalarının Buça'da çekilen fotoğrafla örtüştüğüne dikkat çekildi. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
Rusya Ukrayna
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