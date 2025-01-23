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Almanya'da yaşayan bir gurbetçi evlerindeki şömine için her yıl tekrar tekrar denetim yapıldığını anlattı! "Bir itfaiye eri geliyor"

23.01.2025 11:18
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Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
23.01.2025 11:18
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Almanya'da yaşayan bir gurbetçi Bolu Kartalkaya'da yaşanan yangın felaketinden sonra sosyal medyadan yaptığı paylaşımda Almanya'daki evinde bulunan şömine için her yıl denetim yapıldığını anlattı. Her yıl bir itfaiye erinin gelerek şöminesini ve evinin olası bir yangın durumunda yeterli olup olmadığını denetlediğini söyleyen gurbetçinin paylaşımı kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

Bolu'da Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de çıkan yangın nedeniyle en az 78 kişi hayatını kaybetti, onlarca kişi yaralandı. Yaşanan facianın sonrasında Almanya'da yaşayan bir gurbetçi evinde bulunan şömine için her yıl denetim yapıldığını söyledi. Almanya'da benzer faciaların yaşanmadığını söyleyen gurbetçi, "Böyle şeyler neden Almanya gibi ülkelerde olmaz. Olsa da neden insan ölmez hemen anlatayım arkadaşlar. Bakın peteğimiz var ama kışın ambiyans olsun diye Fransız şöminesi yakıyoruz" dedi.

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Bir itfaiye erinin evine geldiğini söyleyen gurbetçi, "Böyle bir şömine yakabilmek için Almanya'da her yıl itfaiye eri geliyor ve bu şömineyi kontrol ediyor. Nereleri mi kontrol ediyor? Şöminenin filtresinin tam olup çalışır olduğunu kontrol ediyor. Kapısının tam kapandığını kontrol ediyor. Bu soba yıkılsa dahi dışarı köz sıçramayacak kıvamda olduğunu kontrol ediyor. Buranın fayansla döşendiğini kontrol ediyor. Şuradan bacaya çıkıyor. Bacanın temiz olduğunu kontrol ediyor. Yetti mi? Burada bir duman direktörünün olup olmadığını ve çalıştığını kontrol ediyor. Ondan sonra bize sobayı yakma ruhsatı veriyor. Bunun için bizden her yol 100 Euro alıyor" diye konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya Almanya şömine
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