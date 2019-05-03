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Almanya'da "dark web"e büyük darbe

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.05.2019 14:48 | Son Güncelleme

İnternetin derin dünyası olarak adlandırılan "dark web" üzerinden yasa dışı ürünlerin satıldığı "Wall Street Market" hakkında yapılan soruşturmada Almanya'da 3 kişi tutuklandı

BERLİN (AA) - İnternetin "derin dünyası" olarak adlandırılan "dark web" üzerinden yasa dışı ürünlerin satıldığı "Wall Street Market" internet sitesine yönelik başlatılan soruşturmada Almanya'da üç kişinin tutuklandığı bildirildi.

Almanya Federal Kriminal Dairesi (BKA) tarafından yapılan açıklamada, ABD ve Hollanda güvenlik makamlarıyla Avrupa Polis Teşkilatı Europol'un "Wall Street Market" adlı siteye yönelik ortak soruşturma yürüttüğü duyuruldu.

Bu kapsamda Almanya'nın Hessen, Kuzey Ren-Vestfalya ve Baden-Württemberg eyaletlerinde 22, 29 ve 31 yaşlarında 3 kişinin 23-24 Nisan tarihlerinde gözaltına alındığı ve evlerinin arandığı, gözaltına alınanların, dark web üzerinden "Wall Street Market" adı altında faaliyet gösteren sitenin işletmecisi olmalarından şüphelenildiği kaydedildi.

Operasyon kapsamında sitenin sunucu altyapısının da ele geçirildiği belirtildi.

Wall Street Market'in, dünyanın yasa dışı ticaret yapılan ikinci büyük platformu olduğu aktarılırken, sitede uyuşturucunun yanı sıra hackerler tarafından ele geçirilen bilgiler, bilgisayarlar için kötü amaçlı yazılımlar ve sahte belgelerin satıldığı, ödemelerin Bitcoin ve Monero gibi dijital para birimleriyle yapıldığı, siteyi işletenlerin ise yüzde 2 ila 6 komisyon aldığı belirtildi.

Aramalar kapsamında 550 bin avronun üzerinde nakit para, farklı miktarlarda dijital para, pahalı otomobil ve bilgisayarlara el konulduğu belirtilerek, 22 yaşındaki zanlının evinde ise bir silahın bulunduğu bilgisi paylaşıldı.

1 milyon 150 binin üzerinde müşteri hesabıyla 5 bin 400'den fazla satıcı kaydının bulunduğu site dün kapatıldı.

Ayrıca Frankfurt Başsavcılığı'nın tutuklama talebiyle Giessen Yerel Mahkemesine çıkarılan 3 şüphelinin tutuklandığı kaydedildi.

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Anahtar Kelimeler:
Almanya Dark Web Wall Street Market

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