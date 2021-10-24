Almanya'da polis, göçmenleri engellemeye çalışan aşırı sağcıların silahlarına el koydu

Almanya'da polis, Polonya sınırını geçen göçmenleri engellemek için bölgeye giden 50'den fazla aşırı sağcının silahlarına el koydu.

El konulan silahlar arasında bir kasatura, bir pala, çok sayıda cop ve biber gazı olduğu açıklandı.

Aşırı sağcıların, neo-Nazi gruplarla ilişkileri olduğu düşünülen Üçüncü Yol adlı örgütün destekçisi olduğu düşünülüyor.

Bölgedeki göçmen hareketliliğinin Ağustos'tan itibaren artış göstermesi üzerine Üçüncü Yol, destekçilerini bölgeye gidip buna engel olmaya davet etmişti.

Bir emniyet sözcüsü, Cumartesi gecesi ve Pazar sabahı Guben kenti yakınlarında toplanan aşırı sağcıların silahlarına el konulduktan sonra bölgeyi terk etmelerinin sağlandığını açıkladı.

Aşırı sağcıların sınırdaki "devriyelerine" karşı bir protesto da düzenlendi.

Der Spiegel'e konuşan protestocular "Bölgeyi aşırı sağcılara bırakmak istemiyoruz. Sığınmanın bir insan hakkı olduğunu ve öyle de kalacağını göstermek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

'Sınırda önlemler artırılabilir'

Almanya İçişleri Bakanlığı bugün yaptığı açıklamada Belarus'tan AB'ye geçen göçmenleri engellemek için Almanya son aylarda Polonya sınırına 800 ek polis gönderdiğini duyurdu.

Bild am Sonntag gazetesine konuşan Bakan Horst Seehofer, "Yüzlerce görevli gece gündüz çalışıyor. İhtiyaç duyulması halinde sayıyı daha da artırmaya hazırım" dedi.

Seehofer, bu yıl Belarus ve Polonya üzerinden ülkeye giren göçmenlerin sayısının 6 bini aştığını açıkladı.

Polonya sınırını kapamayı düşünmediklerini söyleyen Bakan Seehofer, gerekli görüldüğü takdirde sınır kontrollerinin artırılabileceğini ekledi.

